Torre Pellice, al via le iscrizioni alla ‘Caccia allo Sport!’

Dal frisbee al tennis passando per il rugby e altre discipline. Domenica 28 settembre si svolgerà a Torre Pellice la terza edizione dello Sportcity Day, un’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity, con il patrocinio e l’organizzazione del Comune. La giornata, quest’anno, si svolgerà in una modalità completamente nuova: “Diverse squadre si affronteranno in una ‘Caccia allo Sport!’: i partecipanti dovranno superare una serie di prove sportive in diverse ‘stazioni’, sotto la guida delle associazioni del territorio, che assegneranno un punteggio a ogni squadra. Al termine del pomeriggio ci saranno le premiazioni” annuncia Sara Tron, assessora allo sport.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 luglio compilando il modulo disponibile a questo link. L’iscrizione può essere individuale o in gruppi che saranno composti da almeno quattro e al massimo otto partecipanti. “Non c’è un limite di età: possono partecipare bambini, ragazzi e adulti – spiega Tron – e le squadre possono essere formate da famiglie o da gruppi di amici”.

I bambini sotto i sei anni possono partecipare, ma non saranno conteggiati nel numero minimo. Anche singoli partecipanti o piccoli gruppi da due o tre persone potranno iscriversi e l’organizzazione provvederà ad aggregarli per formare squadre complete.

Durante la giornata si potranno provare numerosi sport: l’ultimate frisbee con Ups! Ultimate Pinerolo Sports, l’hockey inline con Old Style Torre Pellice, la pallavolo con 3 S Libertas Luserna, il pattinaggio artistico su ghiaccio con Libertas Ghiaccio, l’hockey su ghiaccio con Hc Valpellice Bulldogs, la pallamano con Cumpetere Valpellice Handball, il rugby con Volvera Rugby, il tennis con Tennis Club Val Pellice, la danza e ginnastica con Asd Ginnik, l’arrampicata su palestra artificiale con Cai Uget Val Pellice, la danza con New Energym e varie gare sportive curate dal Collegio Valdese.

La Pro loco di Torre Pellice preparerà il pranzo della ‘Caccia allo Sport!’ che si può prenotare durante l’iscrizione online.