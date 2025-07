Luserna San Giovanni: si dimette la più votata in minoranza

Era stata la più votata della sua lista, Luserna San Giovanni Futura, con 163 preferenze. A distanza di poco più di un anno dalle elezioni del giugno 2024, la giovane Alessia Congiu si è dimessa per ragioni personali e il gruppo si sta confrontando per scegliere il suo sostituto. In ordine di preferenze toccherebbe a Marina Bertin, vicesindaco di Duilio Canale, nello scorso mandato, prima della rottura che l’ha portata a candidarsi in una delle due liste a lui contrapposte. Ma lei potrebbe cedere il passo a un ‘debuttante’ come Samuele Tourn Boncoeur.

Congiu non vuole elencare le diverse motivazioni della sua scelta, ma sottolinea come “l’esperienza, nonostante la sua brevità, mi ha permesso di adottare uno sguardo diverso sul mio Comune. Indubbiamente ho appreso molto in merito al suo funzionamento e al Consiglio Comunale, soprattutto grazie ai consiglieri Valter Mensa e Matteo Besson, che mi sono stati molto vicini sia nella campagna elettorale sia nel breve periodo di presenza nel Consiglio”. E precisa: “La mia scelta è stata ponderata a lungo perché la mia presenza in Consiglio è dovuta, in primis, al voto della cittadinanza che ha riposto la sua fiducia nella mia persona. Dei numerosi voti ottenuti alle scorse elezioni sono immensamente grata e onorata, infatti le mie dimissioni non intendono sminuire questo risultato”. Poi un auspicio: “Spero vivamente che i membri del Consiglio, tra maggioranza e minoranza, possano collaborare e cooperare tra di loro, ma soprattutto comunicare meglio con la cittadinanza. Vedo e vivo, personalmente e da cittadina lusernese, molte lacune e percepisco un sottofondo di individualismo che volge poco nell’ottica di un paese più unito, come auspicato all’inizio dell’attuale Amministrazione”.