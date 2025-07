Alle parole e alle note si aggiungono i sentieri nel terzo fine settimana di ‘Scritto Misto’

Imparare a leggere la storia tra le righe, nel paesaggio e riconoscere i limiti dell’essere umano, come solo lo sport insegna a fare. Questi alcuni dei temi della terza settimana di ‘Scritto Misto’, festival letterario e musicale itinerante in Val Chisone. Sabato 26 e domenica 27 luglio gli incontri con gli autori e i musicisti si svolgeranno nella caratteristica borgata alpina di Laux, nel Comune di Usseux.

“Partiamo sabato 26 luglio, alle 9,30, dalla piazza di Laux con una novità: la passeggiata storico archeologica condotta da Giacomo Rosso, archeologo dell’Università di Torino. Ci si inoltrerà nel Medioevo per percorrere poi il Novecento con un’escursione di 300 metri di dislivello che insegnerà a riscoprire la montagna dal punto di vista storico” annuncia Deborah Severini, curatrice del festival. La passeggiata terminerà con un aperipranzo all’hotel ristorante Lago del Laux (costo: 15 euro). Per partecipare bisogna prenotare entro venerdì 25 luglio al 339 8316786.

Nel pomeriggio, alle 16,30, toccherà a Paolo Squizzato aprire gli appuntamenti con gli autori del weekend. Assieme a Deborah Severini presenterà il suo ‘Venire alla luce’ (Gabrielli ed.). Successivamente, il libro di Stefano Garzaro ‘Per la libertà. Raccontare oggi la Resistenza’ (Piemme ed.) sarà protagonista dell’incontro moderato da Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro culturale valdese. “Mentre Squizzato ci spiegherà che per ‘venire alla luce’ non basta nascere ma bisogna impegnarsi in una ricerca personale, Garzaro fornirà gli strumenti per spiegare la Resistenza ai giovani, che non possono più contare su testimonianze dirette di quel periodo” spiega Severini.

Ospiti musicali della giornata saranno le Madamè, un gruppo femminile gruppo che esplora la musica popolare e tradizionale italiana con voce, fisarmonica, chitarra e percussioni.

Domenica 27 alle 16,30 si parla invece di ciclismo con il giornalista de La Stampa Franco Bocca che presenterà il suo ‘La Torino del Cit’ (Hever ed.). Dialogherà con lui Aldo Peinetti, giornalista sportivo de l’Eco del Chisone. Si passerà poi a uno dei temi di attualità più delicati della contemporaneità con Fabio Balocco, giornalista de Il Fatto Quotidiano e autore del libro ‘Bianco benestante ambientalista’ protagonista dell’incontro moderato da Paola Molino, direttrice de l’Eco del Chisone. “Quel giorno si parlerà dei limiti che vanno rispettati affinché l’atleta venga considerato una persona e non una macchina. - racconta Severini -. Si parlerà poi di ambiente con la consapevolezza di ciò che abbiamo perduto e dei problemi che non siamo più in tempo di risolvere”.

Toccherà alla musicista pop Chiara Effe curare l’offerta musicale della domenica.