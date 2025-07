Cade da cinque metri e finisce nel greto di un torrente: salvato ciclista 57enne a Campiglia Soana

Un ciclista, 57enne, è caduto per circa cinque metri mentre percorreva la strada reale di caccia nel vallone del Pian dell’Azaria, a Campiglia Soana.

L'intervento di recupero dell'uomo si è concluso nel pomeriggio con l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i Vigili del Fuoco. Per estrarre l’uomo dal greto del torrente in cui era finito è stato necessario ricorrere a manovre alpinistiche.

Il ferito, che ha riportato un politrauma, è stato stabilizzato dal personale medico dell’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e trasportato in ospedale in codice giallo con mezzo aereo.