Con i "nuovi" Fantastici 4 il futuro si ritrova negli anni Sessanta

Sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico, con uno stile ispirato agli anni 60, "I Fantastici Quattro - Gli inizi" presenta la prima vera famiglia targata Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/ Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/ La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) che si trovano a dover affrontare insieme la sfida più dura. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame famigliare, devono difendere il mondo da un famelico dio dello spazio chiamato Galactus, che minaccia di divorare l'intero pianeta Terra e tutti i suoi abitanti.

Dopo la storica dilogia di inizio anni 2000 e il tentativo fallito di rilanciare I fantastici quattro con il fallimentare film del 2015, che si staccava dai lungometraggi precedenti, la Marvel ci riprova con questo nuovo reboot dai toni futuristici ma con uno stile anni 60.

Il confronto con I Fantatstici Quattro del 2005 e I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007 è inevitabile. La Marvel sembra voler seguire il costante tentativo di rilanciarsi dopo il grande successo di Avengers: Endgame che ha rappresentato la fine dell'epopea degli Avengers, senza per ora trovare un reale sostituto del gruppo di Vendicatori. Con questo reboot la Marvel prova a rilanciare I Fantastici Quattro, che è pur sempre un nucleo di supereroi, ma che si differenzia dagli Avengers per il fatto di essere una famiglia ed è questo l'elemento base della trama più importante, che convince appieno, differenziandosi dalle altre tipiche trame della Marvel.

Un altro elemento da apprezzare è che nel film non è presente la tradizionale ironia Marvel che aveva un po' stancato, Troppa attenzione viene data dalla sceneggiatura alla relazione tra la donna invisibile e Mister Fantastic, mentre Pedro Pascal sembra sentirsi a disagio nei panni di Mister Fantastic e lascia trasparire, con la sua interpretazione, di patire il confronto con il Mister Fantastic interpretato da Ioan Gruffudd nelle due pellicole di inizio anni 2000. A loro agio nella parte appaiono gli altri membri del cast, tutti efficaci nel ruolo loro assegnato.

I Fantastici Quattro - Gli inizi per molti versi sembra non tenere conto dei due film di inizio anni 2000, anzi sembra volersene allontanare, soprattutto a livello stilistico, intendendo così aprire una nuova fase della Marvel nella quale I Fantastici Quattro saranno i protagonisti centrali, dando nuova linfa non solo al franchise, ma in generale alla casa di produzione ideata da Stan Lee.

TITOLO: I Fantastici Quattro - Gli inizi

TITOLO ORIGINALE: The Fantastic Four : First Steps

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Usa

CASA DI DISTRIBUZIONE: Walt Disney Studios Motion Pictures

GENERE: avventura, azione, fantascienza

REGIA: Matt Shakman

CAST: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner, Ralph Ineson, Mark Gatiss, Matthew Wood, Paul Walter Hauser.

DURATA: 115 minuti

Voto: 3,5/5