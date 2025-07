Gran Paradiso, tre nuovi concerti della rassegna "Radici e Risonanze"

Proseguono, con grande successo di pubblico, gli appuntamenti musicali della rassegna “Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze”, co-finanziata dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e diretta da Alessandro Valoti, che propone tre in questo inizio di agosto tra Valle Soana e Valle Orco.

Domenica 3 agosto doppio appuntamento con la black music in compagni del Nicholas Lecchi Trio. La mattina, alle 10.30, presso Campiglia Soana (Valprato Soana) andrà in scena “Jazz Horizons, suoni dalle praterie”, preceduto da una digressione su:” Le praterie alpine, oasi di biodiversità e aree di ricerca privilegiate”.

Il pomeriggio, alle 17, in Piazza Gran Paradiso, a Locana, sarà il momento di “Jazz In Flow, armonie d'acqua”. In apertura l’incontro “Il fiume e le tradizioni” per scoprire le attività di ricerca e conservazione della biodiversità fluviale.





Sabato 9 agosto, ore 17, presso la Biblioteca comunale di Ronco Canavese, si terrà il concerto “Natural Thing”, con suoni essenziali e autentici. Accanto a brani di Ray Charles, Aretha Franklin e James Taylor, propongono inediti ispirati alla stessa poetica sonora: naturalezza, pulizia e intensità emotiva.

L’evento, dal titolo “Frequenza naturali”, vedrà sul palco il duo Greta Caserta e Michele Gentilini, e sarà introdotto dall’intervento di uno degli esperti del Servizio Biodiversità, Conservazione e Educazione Ambientale dell’Ente Parco a tema: “Un’occasione imperdibile per conoscere la biodiversità partecipando in prima persona alla ricerca scientifica, la citizen science”.

I concerti della rassegna sono tutti gratuiti, a entrata libera fino a esaurimento posti.





PROGRAMMA MUSICALE: DOMENICA 3 AGOSTO, JAZZ HORIZONS – suoni dalle praterie

La musica invita il pubblico a lasciarsi trasportare in un’esperienza sonora immersiva con “Sotto il cielo infinito”, un progetto originale nato in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Le musiche, composte appositamente da Nicholas Lecchi, tracciano un itinerario musicale che celebra la vastità, la forza e la poesia delle praterie.

Brani come La danza delle ombre, Cavalcando la brezza, Echi della terra selvaggia, Vengono di prateria e Lontano, oltre il confine evocano paesaggi sconfinati e atmosfere cariche di emozione.

Attraverso una raffinata fusione di strumenti acustici e timbri evocativi, vengono dipinti scenari sonori che raccontano la libertà e la bellezza di questi spazi aperti, restituendone la quiete profonda, la vitalità e il respiro naturale.





PROGRAMMA MUSICALE: DOMENICA 3 AGOSTO, JAZZ IN FLOW – armonie d’acqua

“Riflessi” è un viaggio musicale in cui il jazz incontra la natura, ispirato alla forza, alla trasparenza e al movimento dell’acqua. Le composizioni originali di Nicholas Lecchi, scritte appositamente per il Parco Nazionale del Gran Paradiso, danno vita a paesaggi sonori fluidi ed evocativi, dove ogni brano riflette una diversa sfumatura dell’elemento acqua.





Il programma si apre con Sorgente, prosegue con Correnti, dal flusso inarrestabile, e Sotto la superficie. Con Tra le onde, il ritmo si fa più dinamico e vibrante, per concludersi con Acqua e luce, un brano di grande apertura e luminosità.





I PROTAGONISTI

Nicholas Lecchi (sassofono), nato a Seriate nel 1998, si forma in ambito jazz con Giulio Visibelli ed è membro della CDpM Europe Big Band. Dopo aver ricevuto premi e borse di studio, studia al Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Ha inciso diversi dischi con formazioni come Eclipse e The Hub e ha partecipato a importanti tour, tra cui quello con Gianni Morandi nel 2023.

Samuele Carrara (batteria), laureato con lode ai Conservatori di Piacenza e Como, ha studiato con maestri come Roberto Gatto e Stefano Bagnoli. Attivo in diverse formazioni jazz (SJ Quartet, Eclipse Quartet, Melonious Tonk), ha pubblicato album e collaborato con artisti come Gianluigi Trovesi e la JW Orchestra.

Marco Gamba (contrabbasso), nato a Bergamo nel 1968, è musicista, compositore e arrangiatore. Ha collaborato con artisti italiani e internazionali, partecipando a festival come BergamoJazz e IseoJazz. Ha all’attivo numerosi progetti discografici ed è docente al Conservatorio di Bergamo dal 2016.





PROGRAMMA MUSICALE: SABATO 9 AGOSTO, NATURAL THING

La cantante Greta Caserta e il chitarrista Michele Gentilini conferiscono nuova chiave di lettura alla musica soul, inserendo inoltre brani inediti che si mantengano sulla stessa lunghezza d’onda.

Sono stati scelti sia pezzi soul & blues degli anni 70-80 di artisti quali Ray Charles, Aretha Franklin, Bill Withers etc., sia pezzi pop americani di artisti come James Taylor, Billie Joel, ecc. Prendendo ispirazione da tali sonorità, abbiamo scritto e composto nuovi brani che avessero come comune denominatore la naturalezza del suono. Un ritorno all'essenzialità, a un modo di vivere la musica che rispecchi lo scorrere lento dei cicli della vita, senza cadere nelle frenesie tipiche del mondo contemporaneo.





I PROTAGONISTI

Greta Caserta iniziato a studiare canto a 12 anni, diplomandosi con lode in canto Pop-Rock. Ha studiato pianoforte, teoria musicale e comunicazione, ed è autrice e compositrice iscritta alla SIAE. Dal 2006 si esibisce in vari progetti, pubblicando singoli e album, e nel 2012 è stata selezionata ad “Area Sanremo”. Si è specializzata in tecniche vocali, musicoterapia e metodologie educative musicali. Oggi insegna tecnica vocale e conduce laboratori di musicoterapia ed educazione musicale nelle scuole.

Michele Gentilini studiato chitarra moderna e jazz in diverse scuole specializzate, ottenendo il diploma “jazz master” e partecipando a masterclass con grandi musicisti. Ha approfondito anche teoria, solfeggio, armonia e chitarra classica al Conservatorio di Brescia. È autore di metodi didattici per chitarra, trascrittore per case editrici, chitarrista e arrangiatore in studi di registrazione, con esperienze discografiche e compositive per TV e teatro.