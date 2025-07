Torino si muove sotto rete: tutto pronto per la pallavolo azzurra con la Fivap Cup [VIDEO]

Torino ancora protagonista per lo sport di altissimo livello. Dal 29 al 31 agosto, infatti, il Palavela sarà la cornice del Fipav volleyball cup, ultimo torneo maschile prima dei Mondiali che si terranno nelle Filippine.

Passione e scaramanzia

“C’è anche un po’ di scaramanzia dopo un analogo torneo ospitato a Cuneo nel 2022 che poi ha portato bene per la vittoria successiva della Nazionale in Polonia”, scherza il presidente Fipav regionale, Paolo Marangon. “Abbiamo scelto il Palavela dopo che negli ultimi anni aveva ospitato solo eventi legati al ghiaccio. Ha costi diversi rispetto al Pala Inalpi, che non è dedicato solo allo sport e non c’è una struttura base su cui poter costruire. E poi è utile testarlo magari in vista di eventi futuri per i prossimi anni”.

Pallavolo d’oro

Sono giorni d’oro per la pallavolo, in senso stretto, grazie alla vittoria delle donne in Nations League di domenica sera. Ma sotto rete sono tante le cose che si stanno muovendo. “Come Regione ci stiamo attivando per sostenere sempre di più l’attività di base, ma anche i massimi livelli vantano grandi numeri. E l’evento di fine agosto sarà l’occasione per attirare visitatori da tutto il mondo, pochi giorni dopo la partenza della Vuelta di Spagna”, dice l’assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni.

Quattro nazionali di primo piano

Le nazionali coinvolte saranno l’Italia di Fefe De Giorgi, ma anche Germania, Olanda e Turchia. “Oggi diamo per scontato che eventi di questo genere possano accadere a Torino nel mese di agosto - sottolinea l’assessore comunale allo sport, Domenico Carretta -: stiamo riuscendo a spalmare sui dodici mesi appuntamenti di grande livello e la città cercherà di raccontarsi con le eccellenze sportive. Abbiamo le struttture, la voglia e le professionalità per portare avanti progetti a lungo termine. Sono eventi che rappresentano un volano straordinario: questa città sta costruendo la propria immagine e non credo proprio si possa parlare di over tourism, piuttosto proponiamo un turismo intelligente che cerchiamo di accogliere nel migliore dei modi”.

È il vicepresidente nazionale federale, Massimo Sala, aggiunge: “Il livello della nostra pallavolo è ormai altissimo. L’affermazione delle ragazze della Nazionale con 15 vittorie su 15 e un filotto di 29 ancora ininterrotto è incredibile. Ma anche i maschi possono contare su un gruppo di 30 ragazzi che hanno portato all’ultimo miglio, in Cina, sfidando Cuba giovedì. Siamo fiduciosi”.

“Lo sport è un segmento molto importante che tocca più aspetti della nostra vita quotidiana - dice Maria Luisa Coppa, vicepresidente della Camera di Commercio di Torino -. A cominciare dalle attività di valore educativo e morale per i giovani. Ma senza dimenticare la sua leva di sviluppo economico con le sue ricadute sul territorio. Qui in Piemonte un indotto di oltre 2 miliardi, 4100 imprese e 13kila addetti. Solo a Torino, il 53% di queste aziende ha ottenuto una crescita del 25% negli ultimi dieci anni“.