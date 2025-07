Reale Mutua si prepara alla prossima stagione: ecco il calendario della regular season 2025/2026

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP organizzatore dei campionati, ha reso noto il calendario integrale del campionato di Serie A2 Old Wild West 2025/2026, compilato con applicazione del format asimmetrico che non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.

Per il secondo anno consecutivo, sarà un campionato a girone unico con 20 squadre partecipanti, per un totale di 38 giornate di stagione regolare. La prima palla a due sarà alzata domenica 21 settembre 2025, con la Reale Mutua Basket Torino che debutterà in casa al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) contro la UEB Gesteco Cividale.

Gli otto turni infrasettimanali sono in programma l’8 e il 29 ottobre, il 12 e 26 novembre, il 21 gennaio, l’11 febbraio, il 25 marzo e l’8 aprile. Sono previste due soste del campionato: la prima è in programma nel weekend del 1° marzo, in cui tutte le squadre osserveranno un turno di riposo, in occasione della seconda finestra FIBA di qualificazione ai Mondiali 2027. La seconda sosta è fissata per il weekend del 15 marzo, in cui si disputeranno le Final Four di Coppa Italia LNP tra le prime quattro classificate al girone di andata.

Il format del campionato rimane invariato rispetto alla scorsa stagione: la squadra prima classificata al termine della fase di regular season sarà promossa in Serie A; le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff; le squadre classificate dall’8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In; le squadre classificate al 14° e 15° posto rimarranno in Serie A2; le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout. La squadra classificata al 20° posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

Sono tanti gli appuntamenti di interesse per i tifosi gialloblù al Pala Gianni Asti, a partire proprio dall’esordio stagionale contro Cividale, in cui saranno ospitati l’ex coach torinese Stefano Pillastrini e due gioiellini del basket azzurro come Francesco Ferrari e Leonardo Marangon, freschi di medaglia d’oro agli ultimi Europei U20. Andranno in scena ovviamente incontri contro formazioni provenienti dalla Serie A (contro Pistoia il 5 ottobre e Scafati il 25 marzo), così come partite contro squadre di grande tradizione cestistica come Libertas Livorno (12/10), Forlì (2/11), Brindisi (16/11), Roseto (26/11), Rimini (4/1), Avellino (18/1), Fortitudo Bologna (8/2), Verona (8/3) e Pesaro (8/4). Occhio anche a interessanti ritorni al “Ruffini” come quello di coach Franco Ciani con la Sebastiani Rieti (7 dicembre), oppure quello dell’ex capitano Niccolò De Vico con Brindisi (16 novembre), o di protagonisti di un passato ancora più recente come la guardia americana Kevion Taylor, che tornerà con la maglia dell’Urania Milano il prossimo 26 ottobre. Da segnalare un doppio appuntamento casalingo nel periodo pasquale, con la Reale Mutua che ospiterà la neopromossa Ruvo di Puglia (4 aprile) e la VL Pesaro (8 aprile).

Coach Paolo Moretti, in sede di presentazione del calendario, ha evidenziato l’alto livello agonistico del campionato e l’importanza di farsi trovare pronti ad ogni singola sfida: “Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio di un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Un campionato ricco di talento sia in termini di giocatori che di allenatori. Ovviamente non esistono partite facili, dovremo lavorare intensamente e farci trovare pronti ad ogni singolo appuntamento, a partire da un esordio duro e complicato contro una squadra ben consolidata e ben allenata come Cividale, reduce dai playoff nell’ultima stagione.”

GIRONE DI ANDATA – SERIE A2 OLD WILD WEST 2025/26

1^ GIORNATA (dom 21/09/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs UEB Gesteco Cividale

2^ GIORNATA (dom 28/09/2025, ore 18.00) | Sella Cento vs Reale Mutua Torino

3^ GIORNATA (dom 5/10/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Estra Pistoia

4^ GIORNATA (mer 8/10/2025, ore 20.30) | Tezenis Verona vs Reale Mutua Torino

5^ GIORNATA (dom 12/10/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Libertas Livorno 1947

6^ GIORNATA (dom 19/10/2025, ore 18.00) | Avellino Basket vs Reale Mutua Torino

7^ GIORNATA (dom 26/10/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Wegreenit Urania Milano

8^ GIORNATA (mer 29/10/2025, ore 20.30) | Fortitudo Bologna vs Reale Mutua Torino

9^ GIORNATA (dom 2/11/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Unieuro Forlì

10^ GIORNATA (dom 9/11/2025, ore 18.00) | Dole Basket Rimini vs Reale Mutua Torino

11^ GIORNATA (mer 12/11/2025, ore 20.30) | Givova Scafati vs Reale Mutua Torino

12^ GIORNATA (dom 16/11/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Valtur Brindisi

13^ GIORNATA (dom 23/11/2025, ore 18.00) | Crifo Wines Ruvo di Puglia vs Reale Mutua Torino

14^ GIORNATA (mer 26/11/2025, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Liofilchem Roseto

15^ GIORNATA (dom 30/11/2025, ore 18.00) | Victoria Libertas Pesaro vs Reale Mutua Torino

16^ GIORNATA (dom 7/12/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs RSR Sebastiani Rieti

17^ GIORNATA (dom 14/12/2025, ore 18.00) | Ferraroni Juvi Cremona vs Reale Mutua Torino

18^ GIORNATA (dom 21/12/2025, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Gruppo Mascio Bergamo

19^ GIORNATA (dom 28/12/2025, ore 18.00) | Gemini Mestre vs Reale Mutua Torino

GIRONE DI RITORNO – SERIE A2 OLD WILD WEST 2025/26

20^ GIORNATA (dom 4/1/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Dole Basket Rimini

21^ GIORNATA (dom 11/1/2026, ore 18.00) | Liofilchem Roseto vs Reale Mutua Torino

22^ GIORNATA (dom 18/1/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Avellino Basket

23^ GIORNATA (mer 21/1/2026, ore 20.30) | Unieuro Forlì vs Reale Mutua Torino

24^ GIORNATA (dom 25/1/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Ferraroni Juvi Cremona

25^ GIORNATA (sab 31/1/2026, ore 20.00) | UEB Gesteco Cividale vs Reale Mutua Torino

26^ GIORNATA (dom 8/2/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Fortitudo Bologna

27^ GIORNATA (mer 11/2/2026, ore 20.45) | Libertas Livorno 1947 vs Reale Mutua Torino

28^ GIORNATA (dom 15/2/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Gemini Mestre

29^ GIORNATA (dom 22/2/2026, ore 18.00) | Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino

30^ GIORNATA (dom 8/3/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Tezenis Verona

31^ GIORNATA (dom 22/3/2026, ore 18.00) | Estra Pistoia vs Reale Mutua Torino

32^ GIORNATA (mer 25/3/2026, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Givova Scafati

33^ GIORNATA (sab 28/3/2026, ore 20.30) | Wegreenit Urania Milano vs Reale Mutua Torino

34^ GIORNATA (sab 4/4/2026, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Crifo Wines Ruvo di Puglia

35^ GIORNATA (mer 8/4/2026, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Victoria Libertas Pesaro

36^ GIORNATA (dom 12/4/2026, ore 18.00) | Gruppo Mascio Bergamo vs Reale Mutua Torino

37^ GIORNATA (dom 19/4/2026, ore 18.00) | Reale Mutua Torino vs Sella Cento

38^ GIORNATA (dom 26/4/2026, ore 18.00) | RSR Sebastiani Rieti vs Reale Mutua Torino