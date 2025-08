Una tessera per contribuire al restauro dell’antica chiesa di San Bernardino

Sono arrivate le tessere per sostenere il restauro dell’antica chiesa di San Bernardino di Bricherasio. L’obiettivo del comitato cittadino ‘Pro San Bernardino’ è raccogliere fondi per contribuire a pagare gli interventi di messa in sicurezza dell’orditura superiore del tetto e per rimuovere i calcinacci dalla facciata. Al momento circa il 60% del costo complessivo dei lavori risulta già coperto.

Con una quota di 10 euro, si può ottenere la tessera di socio che dà diritto a ricevere aggiornamenti sulle attività del Comitato e sull’andamento del progetto di restauro. La tessera può essere richiesta alla parrocchia di Santa Maria Assunta, in piazza Santa Maria 38, ad Alberto Godino (tesoriere del Comitato) al numero 331 901 4363 o a Remo Lasagno (vice presidente) al numero 335 579 3304.

“Invitiamo chiunque sia interessato a rivolgersi direttamente ai membri del direttivo del Comitato di cui è presidente il parroco don Maurizio Napoli. Per evitare eventuali truffe, sottolineiamo che soltanto loro sono infatti abilitati a ricevere contributi e rilasciare le tessere” rimarca il Comitato. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio parrocchiale al numero 0121 042091.