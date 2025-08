Sicurezza, Bussalino, Ricca e Cerutti: “Col rifinanziamento del Patto garantito il lavoro dei nostri agenti”

Il Consiglio regionale riunito in Aula per l’approvazione dell’Assestamento di Bilancio della Regione Piemonte oggi ha dato il via libera al rifinanziamento del Patto per la Sicurezza che impegna una cifra totale di 1 milione di euro.

La proposta è stata presentata dall’Assessore Enrico Bussalino e fortemente voluta dai consiglieri leghisti, con in testa il capogruppo Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti.

“Il rifinanziamento del Patto per la Sicurezza è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e gli agenti che ogni giorno presidiano il territorio. La Regione Piemonte è pienamente impegnata, al fianco delle istituzioni locali e nazionali, per restituire dignità, legalità e vivibilità a ogni quartiere della città”, il commento dell’Assessore Enrico Bussalino.

Soddisfatti della misura i torinesi Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti: “La dotazione di un milione di euro permetterà di pagare gli straordinari alle forze di polizia locale impegnate ogni giorno sulle nostre strade e nei nostri quartieri e di finanziare gli impianti di videosorveglianza per garantire un controllo più capillare, in special modo nelle aree sensibili. Un atto concreto per riqualificare le aree più difficili della città di Torino come Barriera di Milano, Aurora, Borgo Dora e Nizza Millefonti già inserite dal Comune nelle cosiddette “zone rosse” o a vigilanza rafforzata”.