Rinasce il giardino di strada della Magra: famiglie e bambini lo riempiono subito

Il giardino di strada della Magra, nel cuore del quartiere Barca, finalmente rinasce. L’area verde è stata totalmente riqualificata, con un volto totalmente rinnovato per accogliere famiglie, bambini e sportivi.

Spazi ripensati e la nuova area giochi

Gli spazi sono stati tutti ripensati: i vialetti d’accesso sono stati ripristinati con materiali drenanti per garantire una maggiore permeabilità del suolo e una migliore accessibilità, mentre l’intera recinzione è stata rifatta per aumentare la sicurezza. Al centro del progetto, l’area giochi, ora più grande e attrezzata: nuovi giochi a molla, uno scivolo, un'altalena e una moderna struttura calisthenics pensata per chi vuole allenarsi all’aperto.

Anche il verde ha avuto la sua parte. Sono stati infatti ripristinati quasi mille metri quadrati di prato e sistemate i cordoli in calcestruzzo, rendendo così l’ambiente più ordinato e sicuro. Inoltre è stata completamente rifatta la pavimentazione in gomma antitrauma, a protezione dei più piccoli.

I commenti

"La scelta della citta è stata proprio di destinare i fondi europei in questi luoghi, in cui i residenti socializzano e creano comunità – ha commentato l'assessore al Verde Pubblico, Francesco Tresso – Questo giardino vuole essere il segnale per dare attenzione anche alla quotidianità, dove il verde e il gioco hanno il loro spazio. Dobbiamo trasmettere il messaggio di bene comune, a volte sono rattristato come per incuria ci siano atti di vandalismo. Quindi quezti spazi servono anche a trasmettere valori e responsabilità ai piu piccoli e alle nuove generazioni".

"Questo è un bellissimo territorio, nonostante il periodo estivo la partecipazione è tanta e simboleggia quanto sua sentita questa piazza – ha spiegato il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto – Quando inauguriamo questi luoghi è perché ognuno ha messo il suo mattoncino per far si che fosse possibile. Qui sopratutto la sera ci sono difficoltà, quindi speriamo che oltre alle opere ci sara anche piu passaggio delle forze dell'ordine".

Nuova vita anche per l’arredo urbano: i vecchi tavoli in legno, ormai rovinati e divelti, sono stati sostituiti con modelli in acciaio, molto più resistenti e durevoli. Manutenzione anche per le panchine e posizionamento di nuovi cestini per migliorare il decoro complessivo.

Piano Integrato urbano e Pnrr

Un intervento che rientra nel "Piano Integrato Urbano" finanziato con fondi Pnrr, che prevede la manutenzione straordinaria di 36 aree verdi torinesi, in collegamento con le biblioteche civiche. Per il giardino di strada della Magra, la struttura di riferimento è stata infatti la biblioteca Rita Atria, situata in strada San Mauro.

Una trasformazione importante, che restituisce così al quartiere uno spazio curato, sicuro e inclusivo. Un giardino talmente tanto sentito dai residenti, che si è riempito di famiglie ancor prima dell'inaugurazione, con i nuovi giochi quasi presi d'assalto dai bambini.