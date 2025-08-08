 / Sport

Sport | 08 agosto 2025, 13:43

Jannik Sinner ufficialmente qualificato per le Atp Finals di Torino

Dopo la storica vittoria a Wimbledon, il campione sarà in città per la terza stagione dal 9 al 16 novembre

Una immagine di Sinner durante le Atp Finals di Torino

Dubbi non ne esistevano già prima, di fatto (grazie ai successi Slam in Australia e a Wimbledon), ora è arrivata anche la certezza dell'aritmetica. Jannik Sinner si è già qualificato per le Nitto Atp Finals 2025 dove il numero uno del mondo è il campione in carica.

Sinner parteciperà al grande evento per la terza stagione consecutiva e per la quarta volta in totale.

Già sicuro anche Carlos Alcaraz

Anche il suo grande rivale, lo spagnolo Carlo Alcaraz, si è qualificato per il torneo che si terrà a Torino al 9 al 16 novembre. Nei prossimi tre mesi sarà serratissima la sfida per designare gli altri sei tennisti che entreranno a far parte dei magnifici 8 protagonisti all'Inalpi Arena.

redazione/adnkronos

