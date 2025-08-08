Cbs, lavori in corso nonostante l’incertezza: “La stagione parte, noi non ci fermiamo”

La storica Cbs Calcio di corso Sicilia non si ferma, nemmeno di fronte all’incertezza sul proprio futuro. Mentre prosegue la mobilitazione cittadina con oltre 2.700 firme raccolte per salvare la storica realtà dilettantistica da un progetto alternativo che vorrebbe trasformare gli impianti in campi da padel e pickleball, la società lancia un messaggio chiaro: "siamo vivi, attivi, e pronti a ripartire".

Lavori in corso, in attesa del Comune

In questi giorni, nonostante la mancanza della convenzione comunale definitiva, la Cbs ha avviato interventi urgenti di manutenzione per garantire la piena operatività in vista della stagione sportiva 2025/2026. In particolare: spogliatoi in fase di rinnovamento, per offrire ambienti più accoglienti e sicuri a ragazzi, famiglie e staff tecnico, docce in sistemazione e rinnovo, con migliorie strutturali e funzionali, e un intervento mirato sul manto erboso del Campo B, già programmato: a inizio settembre, in soli 2-3 giorni, verranno sistemate e ripristinate le porzioni rovinate, per garantire la sicurezza degli allenamenti e delle partite.

Lavori che confermano la volontà della società di non interrompere la propria missione educativa e sportiva, nonostante la situazione sospesa in cui si trova da settimane.

Il rischio chiusura: padel al posto del calcio?

Tutto nasce da una proposta alternativa arrivata al Comune da una società privata con sede a Chieti, che vorrebbe sostituire il campo da 11 con impianti per sport “di tendenza” come padel, pickleball, tennis e basket. Un’ipotesi che, se accolta, escluderebbe il calcio federale e metterebbe fine alla presenza della Cbs a corso Sicilia dopo 40 anni di attività.

La società ha risposto con un progetto di riqualificazione da 1,3 milioni di euro, interamente autofinanziato, che prevede il rifacimento dei campi e delle tribune, a fronte di una concessione venticinquennale e un canone annuo di 18.000 euro.