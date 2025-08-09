Malore in strada: 69enne trasportato in elisoccorso all’ospedale

L'uomo è stato portato all'ospedale di Rivoli

Attimi di paura questa mattina, 9 agosto 2025, in via Roma a Pratiglione. Un uomo di 69 anni, che secondo le prime informazioni soffriva di problemi cardiaci, ha accusato un improvviso malore mentre camminava.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Cuorgnè, che hanno prestato i primi soccorsi. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente in paese.

Il 69enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Rivoli, dove è stato affidato alle cure dei medici.