 / Cronaca

Cronaca | 09 agosto 2025, 19:47

Malore in strada: 69enne trasportato in elisoccorso all’ospedale

E' successo a Pratiglione, intervento della Croce Rossa e dell’elisoccorso

L'uomo è stato portato all'ospedale di Rivoli

L'uomo è stato portato all'ospedale di Rivoli

Attimi di paura questa mattina, 9 agosto 2025, in via Roma a Pratiglione. Un uomo di 69 anni, che secondo le prime informazioni soffriva di problemi cardiaci, ha accusato un improvviso malore mentre camminava.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Cuorgnè, che hanno prestato i primi soccorsi. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente in paese.

Il 69enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Rivoli, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium