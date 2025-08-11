Padre e figlia di 8 anni in difficoltà sulla Ferrata della Roceja: salvati grazie all'elicottero dei vigili del fuoco [VIDEO]

Brutta avventura in montagna per un padre e sua figlia, una bambina di 8 anni.

I due stavano affrontando a piedi la Ferrata della Roceja, sopra Condove, quando si sono trovati in forte difficoltà. Quando hanno capito di non potercela più fare da soli, hanno lanciato l'allarme chiamando i soccorsi.

I vigili del fuoco del nucleo Elicotteri Piemonte, in coordinamento con la squadra SAF e i volontari di Borgone Susa, hanno recuperato i due dispersi intorno alle 13 di questa mattina, soprattutto grazie all'utilizzo dell'elicottero Drago AB 412, specializzato per i recuperi in montagna.

Entrambi sono stati tratti in salvo in buone condizioni e affidati alle squadre di terra.