Cronaca | 11 agosto 2025, 16:55

Padre e figlia di 8 anni in difficoltà sulla Ferrata della Roceja: salvati grazie all'elicottero dei vigili del fuoco [VIDEO]

I due stavano affrontando l'escursione quando hanno capito di non potercela più fare da soli. Provvidenziale l'intervento del Drago AB 412. Entrambi sono in buone condizioni

Brutta avventura in montagna per un padre e sua figlia, una bambina di 8 anni. 

I due stavano affrontando a piedi la Ferrata della Roceja, sopra Condove, quando si sono trovati in forte difficoltà. Quando hanno capito di non potercela più fare da soli, hanno lanciato l'allarme chiamando i soccorsi.

I vigili del fuoco del nucleo Elicotteri Piemonte, in coordinamento con la squadra SAF e i volontari di Borgone Susa, hanno recuperato i due dispersi intorno alle 13 di questa mattina, soprattutto grazie all'utilizzo dell'elicottero Drago AB 412, specializzato per i recuperi in montagna.

Entrambi sono stati tratti in salvo in buone condizioni e affidati alle squadre di terra.

