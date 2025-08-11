Fano, incendio nella zona industriale. Enorme nube di fumo nero

(Adnkronos) - Grosso incendio è scoppiato, oggi lunedì 11 agosto, nella zona industriale di Fano nelle Marche. L'enorme nube nera sovrasta la 'Carbon Line', un'azienda specializzata nel settore navale, come riporta 'Il Corriere Adriatico'.
Sui social i cittadini, in particolare quelli della vicina San Costanzo, condividono le immagini delle fiamme sopra l'azienda, commentando che "per fortuna i lavoratori erano a casa", ma "la ditta è semidistrutta".
Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, ambulanze e protezione civile. Le autorità consigliano di tenere le finestre chiuse ed evitare di raccogliere frutta e verdura anche nelle zone limitrofe.