Volley A1/F: Monviso Volley, si riparte con l'obiettivo play-off

Voglia di riscatto e di centrare l'obiettivo play-off, mancato nella scorsa stagione: così il Monviso Volley inizia gli allenamenti in vista della partenza del campionato. È il proposito ripetuto più volte al raduno di ieri, lunedì 11 agosto, tra le mura del palazzetto di Pinerolo, dove i tifosi hanno accolto la maggior parte della nuova formazione della squadra: alcune giocatrici sono ancora impegnate con le rispettive nazionali. Caloroso il primo incontro tra i Pinerolo Boys e i nuovi ingressi nel roster: la palleggiatrice Ilaria Battistoni, la sua vice Ulrike Bridi, il libero Rebecca Scialanca, le opposte Danielle Harbin e Adhu Malual.

“Portaci in Europa!” è l'esortazione con cui i tifosi hanno accolto l'intervento del coach Michele Marchiaro, che non ha nascosto l'amarezza con cui si è chiuso lo scorso campionato e ha esplicitato per primo l'aspirazione di quest'anno: “Ripartiamo con la voglia di riscatto e con l'obiettivo play-off”. Gli fa eco la dirigenza del Monviso, tra tutti Gianni Fattori che sottolinea come l'obiettivo sia alla portata del nuovo roster rinnovato in buona parte.

Tra le novità annunciate dallo staff medico della squadra c'è l'utilizzo di un piccolo ecografo portatile presentato dal dottor Gino Barral, che permetterà di verificare gli effetti degli infortuni già in panchina.