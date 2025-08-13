Anziano finisce in una scarpata con la propria auto a Villar Pellice: l'intervento dei Vigili del fuoco

Un uomo anziano è finito con la propria vettura, una Fiat Panda, in una scarpata di circa 20-30 metri in Borgata Comba a Villar Pellice. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco. Le operazioni sono state rese complesse dalla difficoltà nel localizzare il veicolo, nascosto dalla fitta vegetazione, oltre che dalle caratteristiche del sito. Decisivo è stato il supporto dell’elicottero del 118, il cui personale sanitario ha stabilizzato, imbarellato e trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino l'anziano.

L’intervento si è svolto con un’efficace sinergia tra tutto il personale intervenuto tra cui VVF, 118 e Carabinieri.