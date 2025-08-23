In Piazza Carignano il presidio in favore del popolo ucraino

Domani a Torino presidio alle 17 in Piazza Carignano con bandiere ucraine ed europee

"Domani sarò in piazza a Torino per l'ennesima volta con i fratelli europei ucraini - dichiara Igor Boni, Coordinatore di Europa Radicale e autore del libro "L'Italia e l'Europa alla canna del gas" - Seguiremo passo dopo passo il caso dell'arresto del cittadino ucraino Sehrii Kuznetsov, accusato di essere uno dei sabotatori del gasdotto russo. Non conosciamo quale sia la verità ma senza dubbio chiunque abbia danneggiato il Nord Stream ha fatto un atto partigiano di resistenza, tagliando il cappio energetico dell'invasore russo. Certo questa vicenda riporta alla memoria quanto successo al cittadino con doppia nazionalità ucraina e italiana, Vitaly Markiv che fu ingiustamente accusato della morte di Andrea Rocchelli e del nostro compagno Andrej Mironov. Un esempio lampante di malagiustizia influenzata dalla propaganda russa che abbiamo fortunatamente battuto."

"Domani a Torino, a Milano e Roma Europa Radicale sarà al fianco delle comunità ucraine nel giorno dell'indipendenza ma soprattutto per dire che dobbiamo insieme conquistare il giorno della liberazione dall'invasore, un 25 aprile anche per l'Ucraina. Perché il terrorista internazionale è Vladimir Putin, accolto vergognosamente con un tappeto rosso negli USA di Trump, e non certo chi ha compiuto un atto di sabotaggio partigiano per tagliare il cappio energetico che soffocava l'Europa, a partire dalla Germania e dal nostro paese".







