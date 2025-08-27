Mirafiori, domani si torna a parlare di cassa integrazione. De Palma: "Il Governo convochi Stellantis ed Elkann"

Oggi Pomigliano, domani Mirafiori. Con la fine di agosto si torna a parlare di ammortizzatori sociali, in casa Stellantis. E dai sindacati torna a fari sentire la voce dei sindacati che chiedono al governo Meloni di scendere in campo. Lo ha ribadito Michele De Palma, segretario generale di Fiom Cgil, intervenendo alla trasmissione televisiva di Agorà Estate: "È ora che Palazzo Chigi intervenga chiamando alle proprie responsabilità proprietà e amministratore delegato per un piano di ricerca, sviluppo e produzione in Italia”.



E ha aggiunto: "In questi anni sono aumentati i contratti di solidarietà e la cassa integrazione negli stabilimenti Stellantis in Italia, nonostante tra il 2024 e il 2025 siano stati dichiarati oltre 6.000 esuberi. Mentre a Termoli non è partita la gigafactory, la produzione dei motori continua a calare, e la nuova produzione di cambi arriverà non prima del 2026. Oggi ci sarà un incontro a Pomigliano e domani a Mirafiori sempre in tema di ammortizzatori sociali. Il rischio è che questi due incontri aumentino le ore di cassa integrazione".

De Palma ha poi allrgato il discorso all'andamento generale del settore e del Gruppo italo francese in particolare: "È preoccupante il calo costante di quote di mercato di Stellantis in Italia e in Europa. Serve un piano di investimenti per la produzione e l’occupazione specifico per l’automotive. La transizione dell'Unione Europea è fallimentare sia sul piano per l'automotive, sia sul piano per l'acciaio, come anche rispetto a quello che si sta determinando sul tema dei dazi. Corriamo il rischio di avere un problema occupazionale straordinario in Europa e nel nostro Paese. In questi anni se l’industria dell’automotive da Stellantis alla componentistica ha resistito è grazie alle lavoratrici e ai lavoratori e alla dignità che hanno dimostrato lavorando, contrattando e lottando".