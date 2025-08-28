Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme nelle foto di 'Chi'

(Adnkronos) - Un trio inedito in vacanza insieme: si tratta del rapper Fedez, del presidente del Senato Ignazio La Russa e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Come mostrano le foto del settimanale 'Chi', sullo yacht in cui la Santanché sta trascorrendo le vacanze a Cala di Volpe in Sardegna insieme al compagno Dimitri Kunz, sono arrivati La Russa, amico storico della ministra, insieme alla moglie Laura e al figlio Leonardo Apache accompagnato dalla fidanzata, e Fedez insieme alla neofidanzata Giulia Honegger.
venerdì 29 agosto
giovedì 28 agosto
