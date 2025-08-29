‘Fatino’ ritorna con un camice più leggero

“È stata un’emozione incredibile tornare a fare ciò che ho sempre amato”. Dopo l’addio la scorsa estate a Vip, il pinerolese Davide Gozzi è tornato a indossare il naso rosso e un camice più leggero, continuando il cammino con il nome di ‘Fatino’.

Gozzi aveva lasciato i compagni di Vivere in positivo per motivi personali e già allora assicurava che “‘Fatino’ rimarrà sempre e per me la porta non è chiusa”.

Da qualche settimana ha preso corpo un nuovo percorso: ‘Un Clown per Amico’. Al suo fianco, da subito, Sabina Charrier di Villar Perosa, conosciuta come ‘Ratavuloira’. A loro si è poi aggiunta Gabriella Mainero di Buriasco, che porta il nome ‘Bollicine’.

“È un’avventura partita con calma e tranquillità e al momento siamo un gruppo, vedremo più avanti se diventare associazione – spiega ‘Fatino’ –. Il nostro obiettivo è fare i clown sociali a Pinerolo e dintorni”. Dunque risate, sorrisi, ascolto ed empatia.

Il primo servizio è stato fatto in asilo a maggio: “Abbiamo scelto un camice più leggero, corto e comodo, che abbiamo trovato da chi fa forniture sanitarie. Gli abbiamo solo cambiato i bottoni – rivela –. La prima volta è stata pesante, perché io mi agito tanto ed era difficile portare un nuovo camice”. Poi la tensione si è sciolta e ‘Fatino’ ha riscoperto la magica emozione dei servizi con i bimbi e con gli anziani: “Ci sono voluti circa 9 mesi a tornare in attività ed è stata un’occasione per maturare ancora di più come persona e diventare più consapevole delle proprie potenzialità” conclude sorridente.