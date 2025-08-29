Fiera del Peperone di Carmagnola, incontro sull’orticoltura sempre più sostenibile

Martedì 2 settembre, alle ore 19, a Carmagnola presso il Palapeperone della 76esima Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola si svolgerà l’incontro: “La coltivazione del peperone di Carmagnola esempio di un'agricoltura sempre più attenta all'ambiente: l'esperienza sul campo delle aziende”
Un evento aperto a coltivatori e consumatori per spiegare come i produttori di peperone di Carmagnola adottino metodi di coltivazione sempre meno impattanti sull’ambiente per un prodotto sostenibile e di qualità.
Il confronto sarà anche l’occasione per spiegare la posizione di Coldiretti sulle politiche agricole europee e su un’agricoltura vicina all’ambiente davvero praticabile da parte delle imprese.
Ecco il programma:
Roberto Gerbino, Assessore agricoltura Comune di Carmagnola;
Carlo Loffreda, direttore di Coldiretti Torino, “Una sostenibilità… sostenibile anche per le aziende agricole”;
Domenico Tuninetti, presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola: “Lo stato della coltivazione del peperone a Carmagnola”;
Lorenzo Bazzana, tecnico Coldiretti: “L’evoluzione verso la sostenibilità della coltivazione del peperone e dell’orticoltura italiana”.
L’esperienza dei produttori: Renata Fiorina; Paola Chicco; Pierfranco Crivello;
Conclusioni Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino.
Ma il mondo Coldiretti sarà presente alla Fiera anche con due mercati di Campagna Amica: domenica 31 agosto e domenica 7 settembre, in corso Sacchirone, dalle 10 alle 18.