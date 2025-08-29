 / Ultim'ora

Us Open, eliminata Paolini: battuta dalla ceca Vondrousova

Si ferma al terzo turno la corsa di Jasmine Paolini allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L'azzurra, numero 8 del mondo e settima testa di serie, cede alla ceca Marketa Vondrousova, due anni fa campionessa a Wimbledon, scesa al numero 60 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un'ora e 27 minuti. Vondrousova affronterà un'latra vincitrice sull'erba londinese, la kazaka Elena Rybakina, numero 10 del mondo e 9 del seeding.  

