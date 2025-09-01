 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 13:08

Illuminazione potenziata per aumentare la sicurezza vicino al giardino frequentato dai bambini

L'intervento nei giorni scorsi in Circoscrizione 5: ecco dove

Illuminazione pubblica potenziata nel vialetto pedonale che da via Cardinal Massaia conduce a via Stradella. Si sono conclusi negli scorsi giorni gli interventi di sistemazione sui lampioni presenti in quest'angolo della Circoscrizione 5.

Il sopralluogo 

Nell’aprile dello scorso anno l'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta aveva effettuato nella zona un sopralluogo, insieme ad alcuni residenti di via Cardinal Massaia e piazza Bonghi. La zona è molto frequentata da chi abita a Madonna di Campagna: nei giardinetti di piazza Bonghi sono infatti presenti dei giochi per i bambini.

Tra le varie esigenze emerse dagli abitanti vi era quella di un potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l'obiettivo di garantire un maggiore sicurezza. "Mi ero impegnata - spiega Foglietta - a inserire questo intervento negli investimenti del 2025". Proprio quattro giorni fa i lavori sui lampioni sono terminati.

Cinzia Gatti

