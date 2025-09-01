Reale Mutua: dopo la Crocetta, altra benzina verso la nuova stagione nell'allenamento con Borgomanero

Torino, domenica 31 agosto 2025 - 24 ore dopo, si ritorna in campo sempre al Pala Gianni Asti per un nuovo appuntamento della preseason gialloblù. Dopo lo scrimmage con Crocetta, questa volta la Reale Mutua Basket Torino ospita un altro club piemontese, il College Basketball Borgomanero, per un nuovo allenamento congiunto con una formazione giovane di categoria inferiore. Un test che serve alla squadra di coach Moretti per mettere altra benzina nelle gambe e al tempo stesso per affinare i giochi in vista dell’inizio della regular season.

Squadra di coach Moretti ancora priva di Davide Bruttini, tenuto a riposo nel doppio appuntamento del weekend. Anche per questo scrimmage si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.

Dopo un avvio in cui la qualità del gioco è stata sporcata dalla grande voglia ed intensità dei giovani ospiti, la Reale Mutua trova progressivamente ritmo e fluidità mettendo in ritmo Tortù e Teague. Massone aggiunge motore in regia, Zucca colpisce da tre ed è 27-9 per la Reale Mutua al termine del primo quarto

Rotazioni profonde per coach Moretti che dà spazio e minuti a Osatwna e al giovane Eruke, mentre Teague mostra lucidità e capacità di finire al ferro nel traffico. Il divario tecnico e fisico è evidente, con i giovani di Borgomanero che fanno fatica a trovare il canestro contro l’attenta difesa gialloblù. Severini si accende dalla lunga distanza per un parziale che chiude il secondo periodo sul 25-7.

MaCio Teague ispirato in avvio di terzo quarto: l’ex Baylor mostra tutto l’arsenale, con tocco morbido da tre e in avvicinamento. Ottima circolazione di palla per la Reale Mutua che prende sempre più confidenza con i propri giochi e trova tiri ben costruiti con Stazzonelli e Severini. La terza frazione si chiude sul 25-9.

Nell’ultimo quarto, come nello scrimmage di 24 ore prima con Crocetta, coach Moretti schiera un quintetto giovane, lasciando spazio ai giovani ragazzi aggregati alla preparazione della prima squadra - Malvin Moris Paniagua, Success Eruke e Davide Romagnoli - insieme a Osatwna e il veterano Zucca per portare esperienza e leadership. Purtroppo la sfortuna colpisce Osatwna, costretto a lasciare il campo dopo una brusca caduta in contropiede. Grande equilibrio fino al 18-16 gialloblù con cui si chiude l’ultimo periodo.

Coach Moretti al termine dello scrimmage: “Siamo soddisfatti di questi due allenamenti del weekend. Prima di tutto voglio spendere una buona parola a favore dei giovani ragazzi che stanno partecipando con entusiasmo alla preparazione e che ho voluto premiare con minuti e spazio, anche per valutare il loro lavoro svolto finora. Per quanto riguarda i senior, siamo stati bravi a tenere alta l’intensità nonostante il carico di due partite in due giorni. Abbiamo sofferto a rimbalzo, concedendo seconde opportunità agli avversari ma ci lavoreremo in vista dei prossimi impegni. Chiudiamo bene questa prima parte di preseason, aspettando novità sulle condizioni di Osatwna che valuteremo in questi giorni.”

Reale Mutua Torino - College Basketball Borgomanero 27-9, 25-7, 25-9, 18-16

Torino: Romagnoli 2, Eruke 3, Schina 4, Allen 4, Stazzonelli 10, Osatwna 5, Paniagua 8, Massone 5, Severini 14, Teague 21, Zucca 8, Tortù 11. Allenatore: Moretti.