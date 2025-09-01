Sul grande schermo torna la faida dei "Roses", ma non assomiglia alla prima versione con Michael Douglas

La vita sembra perfetta per la coppia composta da Ivy e Theo, che hanno due carriere di successo, un matrimonio da favola e dei figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale si sta per scatenare un cataclisma: mentre la carriera di architetto di Theo precipita le ambizioni di Ivy decollano e si accende una polveriera di feroce competizione e un risentimento nascosto.

Nell'epoca dei remake non poteva mancare quello di La Guerra dei Roses con i mitici Michael Douglas e Kathleen Turner, diretto dal simpatico Danny De Vito, che come I Roses, era una trasposizione del romanzo di Warren Adler. A sostituire la storica coppia del film del 1989 ci sono i bravissimi Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, che vogliono rappresentare una tipica coppia contemporanea.

Una delle note positive di un remake come I Roses è che non solo non è identico per filo e per segno al film originale, bensì si distacca quasi completamente dalla pellicola di Danny De Vito. La sceneggiatura di Tony McNamara elimina quasi completamente la grottesca ferocia e la follia che avevano caratterizzato La Guerra dei Roses dando così uno stile più sobrio al film. La trama arriva però troppo lentamente al punto centrale della storia rendendo così troppo veloce e sintetica la seconda parte della pellicola.

Sono praticamente perfetti nelle loro interpretazioni Benedict Cumberbatch e Olivia Colman, ma va però detto che nella prima parte, dove i due protagonisti sono giovani, la Colman è stata ringiovanita molto male, e poteva essere più efficace la scelta di un'attrice più giovane per interpretare Ivy in quel periodo.

I Roses non vuole essere semplicemente un remake di La Guerra dei Roses, infatti per molti aspetti è una commedia diversa, ma con la sua irriverenza il film di Danny De Vito aveva avuto un impatto maggiore. I Roses naviga tra alcuni pregi e alcuni difetti, ma nel complesso resta una commedia godibile che però non lascerà un segno nel suo genere cinematografico.



TITOLO: I Roses

TITOLO ORIGINALE: The Roses

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America, Regno Unito

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

GENERE: commedia, drammatico

CASA DI DISTRIBUZIONE: Searchlight Pictures

REGIA: Jay Roach

CAST: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney, Belinda Bromilow, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou.

DURATA: 106 minuti



Voto: 3/5

