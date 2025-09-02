Sabato sera via Vittorio Emanuele II a Bricherasio si riempie di tavoli per la cena in bianco

C’è tempo fino a giovedì 4 settembre per prenotare il posto a tavola alla ‘cena in bianco’ di Bricherasio, organizzata per raccogliere fondi per la messa in sicurezza dell’antica chiesa di San Bernardino. L’evento si terrà sabato 6 settembre, a partire dalle 19,30, lungo la strada principale del paese: via Vittorio Emanuele II.

“Disporremo le tavolate lungo la carreggiata, dall’incrocio con via Roma, fino a quello con via Campiglione e questo sarà l’unico tratto della strada chiuso al traffico. Le auto dovranno utilizzare le vie laterali e i bus, quella sera, passeranno sulla circonvallazione” spiega Alberto Godino, presidente della Pro loco che ha organizzato l’evento assieme al Comitato cittadino Pro San Bernardino. Rimarranno dunque aperte alla circolazione le due piazze adiacenti alla zona interessata dall’evento: Santa Maria e Castelvecchio.

Il dress code della serata è il bianco e ogni partecipante dovrà portare da casa la propria cena, oltre a posate e stoviglie – preferibilmente compostabili – mentre l’organizzazione metterà a disposizione tavoli, panche, tovaglie bianche e servizio bar. Non saranno ammesse bottiglie e contenitori in vetro.

Il contributo richiesto è di 8 euro per posto a tavola e dolce. “Tutto ciò che incasseremo, al netto delle spese, sarà destinato ai lavori di messa in sicurezza della chiesa” sottolinea Godino.

Durante la serata l’intrattenimento musicale sarà affidato a dj Ariel.

Per partecipare bisogna telefonare al numero: 340 5841326.