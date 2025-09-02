Al Museo del Cinema, laboratori gratuiti per imparare i segreti del grande schermo



Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta “Cinema in Azione!”, un ciclo di laboratori gratuiti per vivere da protagonisti la magia del grande schermo. Due fine settimana di settembre dedicati a scoprire cosa accade dietro le quinte e sperimentare effetti speciali digitali e tecniche di animazione creativa.

Sabato 6 e sabato 13 settembre i laboratori saranno dedicati al Green Screen: i partecipanti potranno trasformarsi in protagonisti sul set grazie a luci, costumi e alla magia degli effetti speciali digitali.

Domenica 7 e domenica 14 settembre invece sarà il turno della Stop Motion, un’occasione per diventare registi animando personaggi e scenari e dando vita a storie originali con creatività e fantasia.

Ogni giornata prevede sessioni di mezz’ora, dalle ore 14:30 alle 18:00, con gruppi di massimo 15 partecipanti per turno .

I laboratori sono inclusi nel biglietto di ingresso al Museo Nazionale del Cinema e sono gratuiti, previa prenotazione obbligatoria online sul sito del museo al link https://cinema.museitorino.it/categorie/cinema-in-azione-laboratori-gratuiti-di-green-screen-e-stop-motion-al-museo-nazionale-del-cinema/