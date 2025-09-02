Collagene viso, la nuova frontiera anti-age con Co-Bonding Technology

Pelle più giovane, compatta e luminosa… senza bisturi. Arriva la rivoluzione della skincare: il collagene incontra la tecnologia Co-Bonding per un’azione anti-age mirata e risultati visibili in poche settimane.

Il collagene è la proteina strutturale più importante del nostro organismo. Costituisce circa un terzo di tutte le proteine corporee e si trova nel tessuto connettivo, nelle ossa, nelle cartilagini, nei tendini e, naturalmente, nella pelle. La sua funzione è quella di dare sostegno, elasticità e resistenza ai tessuti, oltre a favorire la riparazione cellulare e il buon funzionamento della barriera cutanea.

Nella pelle, collagene ed elastina lavorano in sinergia: il primo dona compattezza e tonicità, la seconda elasticità e morbidezza. La produzione di collagene è costante per tutta la vita, ma comincia a diminuire già a partire dai 25 anni, con una riduzione visibile soprattutto sul viso.

Perché la pelle perde collagene?

Il processo di invecchiamento è la causa principale, ma non l’unica. Fattori esterni come l’esposizione eccessiva ai raggi UV, il fumo, l’alcol e un’alimentazione ricca di zuccheri accelerano la degradazione del collagene e rallentano la sua sintesi. Il risultato? Pelle più sottile, meno elastica, più soggetta a rughe, rilassamento e perdita di luminosità.

5 motivi per scegliere un cosmetico viso al collagene

Idratazione intensa – Trattiene l’acqua nella pelle, mantenendola morbida e liscia tutto il giorno. Elasticità e compattezza – Supporta la struttura dermica, contrastando cedimenti e rilassamento. Azione anti-age – Riduce rughe e linee sottili per un viso visibilmente più giovane. Protezione quotidiana – Rafforza la barriera cutanea contro smog e aggressioni ambientali. Rigenerazione cellulare – Favorisce il ricambio e la riparazione della pelle per un incarnato più uniforme.

Collagene idrolizzato e Co-Bonding Technology: la nuova frontiera dell’anti-age

Il collagene in forma pura ha molecole troppo grandi per penetrare in profondità nella pelle. Per questo le formulazioni più avanzate utilizzano collagene idrolizzato, composto da peptidi di dimensioni ridotte in grado di raggiungere gli strati più profondi del derma.

Ma la vera innovazione arriva con la Co-Bonding Technology; una tecnica implementata nella gamma Liftactiv Collagen Specialist 16 che lega in modo sinergico il collagene ad altri attivi dermocosmetici, potenziandone la stabilità, la penetrazione e la capacità di interagire con le fibre cutanee. Questa tecnologia permette di migliorare i 16 segni dell’età:

migliorare l’assorbimento del collagene nei tessuti,

prolungarne l’azione nel tempo,

massimizzare l’effetto rassodante e idratante.

In pratica, la Co-Bonding Technology agisce come un “veicolo intelligente” che porta il collagene dove serve davvero, garantendo risultati più rapidi e duraturi in termini di compattezza, tono e luminosità della pelle del viso.

Il collagene è un alleato indispensabile per preservare la giovinezza della pelle. Abbinare uno stile di vita sano all’uso costante di cosmetici viso di qualità, arricchiti con collagene idrolizzato e tecnologie avanzate come la Co-Bonding Technology, che corregge 16 segni dell’età, può rallentare i segni del tempo e mantenere la pelle compatta, elastica e radiosa.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.