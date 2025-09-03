Massimiliano Zechender è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Orbassano

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Orbassano: il Tenente Colonnello Massimiliano Zechender è il nuovo comandante del Gruppo, subentrando ad Alessandro De Luca, destinato a un nuovo incarico a Torino dopo quattro anni di servizio sul territorio.

Milanese, 55 anni, una laurea in Giurisprudenza e una in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, Zechender ha alle spalle un lungo curriculum operativo tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria. Negli ultimi quattro anni ha guidato il II Gruppo di Genova, struttura con competenza diretta su uno dei porti più strategici del Mediterraneo e sull’aeroporto internazionale del capoluogo ligure.

De Luca lascia Orbassano dopo un quadriennio di risultati importanti, segnato da indagini complesse nei settori della polizia tributaria e giudiziaria.

A salutare il passaggio di consegne, il Comandante Provinciale di Torino, Generale Carmine Virno, che ha augurato buon lavoro al nuovo comandante e ringraziato De Luca per l’impegno e i successi ottenuti con le Fiamme Gialle orbassanesi.