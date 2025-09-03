 / Politica

Politica | 03 settembre 2025, 18:58

Comunali Torino 2027, la maggioranza fa il tagliando: "Confronto con assessori e sindaco"

Primo incontro il 16 settembre con Carretta, poi toccherà a Tresso

La giunta Lo Russo il giorno del suo insediamento, il 27 ottobre 2021

La giunta Lo Russo il giorno del suo insediamento, il 27 ottobre 2021

Passata l'estate, la maggioranza del sindaco Stefano Lo Russo si avvia a fare il tagliando in vista del traguardo del quarto anno. Era infatti il 18 ottobre 2021 quando il centrosinistra vinse le Comunali e tornò a guidare Torino, dopo la parentesi del M5S guidato da Chiara Appendino.

Obiettivo Comunali 2027

E così i 25 consiglieri - di Partito Democratico, DemoS, Moderati, Sinistra Ecologista, Radicali e civica Torino Domani - si preparano ad incontrare prima tutta la giunta e poi il sindaco. Con in vista un obiettivo concreto: venire riconfermati alle Comunali del 2027. E quindi capire cosa è stato fatto bene ed apprezzato dai torinesi e al contrario quali sono stati gli errori, cercando di correggerli.

Primo appuntamento il 16 settembre 

La prima riunione di maggioranza è fissata il 16 settembre con l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta: due giorni dopo, il 18, toccherà al collega del Verde Francesco Tresso. Il 30 settembre è fissato il confronto con la vicesindaca Michela Favaro, mentre il 2 ottobre con l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni

Confronto con il sindaco

A tutti è stato chiesto di preparare una breve relazione, di circa 15 minuti, sull'operato di questi quattro anni e gli obiettivi. Dopo il faccia a faccia con tutta la giunta, sarà la volta del sindaco Lo Russo. L'obiettivo finale è arrivare ad organizzare un momento di discussione politica entro la fine del 2025, coinvolgendo anche i segretari di partiti e movimenti civici.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium