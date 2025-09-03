Comunali Torino 2027, la maggioranza fa il tagliando: "Confronto con assessori e sindaco"

Passata l'estate, la maggioranza del sindaco Stefano Lo Russo si avvia a fare il tagliando in vista del traguardo del quarto anno. Era infatti il 18 ottobre 2021 quando il centrosinistra vinse le Comunali e tornò a guidare Torino, dopo la parentesi del M5S guidato da Chiara Appendino.

Obiettivo Comunali 2027

E così i 25 consiglieri - di Partito Democratico, DemoS, Moderati, Sinistra Ecologista, Radicali e civica Torino Domani - si preparano ad incontrare prima tutta la giunta e poi il sindaco. Con in vista un obiettivo concreto: venire riconfermati alle Comunali del 2027. E quindi capire cosa è stato fatto bene ed apprezzato dai torinesi e al contrario quali sono stati gli errori, cercando di correggerli.

Primo appuntamento il 16 settembre

La prima riunione di maggioranza è fissata il 16 settembre con l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta: due giorni dopo, il 18, toccherà al collega del Verde Francesco Tresso. Il 30 settembre è fissato il confronto con la vicesindaca Michela Favaro, mentre il 2 ottobre con l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni.

Confronto con il sindaco

A tutti è stato chiesto di preparare una breve relazione, di circa 15 minuti, sull'operato di questi quattro anni e gli obiettivi. Dopo il faccia a faccia con tutta la giunta, sarà la volta del sindaco Lo Russo. L'obiettivo finale è arrivare ad organizzare un momento di discussione politica entro la fine del 2025, coinvolgendo anche i segretari di partiti e movimenti civici.