Attualità | 05 settembre 2025, 09:40

Croce bianca Volpianese odv, al via un nuovo corso per volontari soccorritori

Per illustrare i contenuti e le modalità del percorso formativo, è stato organizzato un incontro di presentazione sabato 13 settembre alle ore 15.00, presso la Sala Corsi di Via Torino 47

La Croce Bianca Volpianese ODV, storica realtà del territorio impegnata nel garantire assistenza sanitaria e soccorso alla cittadinanza, annuncia l’avvio di un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori del 112. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a chiunque lo desideri l’opportunità di acquisire competenze tecniche e capacità operative fondamentali per affrontare le emergenze sanitarie e supportare il lavoro degli operatori professionali.
Per illustrare i contenuti e le modalità del percorso formativo, è stato organizzato un incontro di presentazione sabato 13 settembre alle ore 15.00, presso la Sala Corsi di Via Torino 47 a Volpiano. Sarà un momento di dialogo diretto con gli istruttori, che forniranno informazioni dettagliate sulle lezioni teoriche e pratiche, sulle tempistiche e sugli incarichi che i futuri volontari saranno chiamati a svolgere.


Il corso intende formare cittadini in grado di intervenire con prontezza e competenza in contesti critici. Tra le competenze previste figurano la gestione delle chiamate di emergenza e la comunicazione con la Centrale Operativa 118, il primo soccorso in caso di incidenti stradali o malori improvvisi, l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE), la stabilizzazione del paziente e il trasporto in sicurezza verso le strutture ospedaliere. Particolare attenzione verrà data anche al lavoro di squadra con altri professionisti del soccorso, alle operazioni in situazioni complesse con forze dell’ordine e vigili del fuoco, nonché alla partecipazione ad attività di prevenzione e assistenza durante eventi pubblici.


Un aspetto centrale del percorso riguarda la continuità della formazione. I volontari, una volta concluso il corso, saranno infatti coinvolti in sessioni periodiche di aggiornamento, necessarie per mantenere sempre elevato il livello delle competenze e garantire così un servizio puntuale e sicuro per la comunità.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Volpiano, rappresenta una concreta occasione di impegno civile e di crescita personale. Diventare volontari soccorritori significa non solo acquisire nuove conoscenze, ma anche entrare a far parte di una rete solidale che opera quotidianamente per la tutela della salute e della sicurezza collettiva.
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, è possibile contattare la Croce Bianca Volpianese ODV ai numeri 0119881572 o 3482897117 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 16.30).
 

comunicato stampa

