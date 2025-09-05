Croce bianca Volpianese odv, al via un nuovo corso per volontari soccorritori

La Croce Bianca Volpianese ODV, storica realtà del territorio impegnata nel garantire assistenza sanitaria e soccorso alla cittadinanza, annuncia l’avvio di un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori del 112. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a chiunque lo desideri l’opportunità di acquisire competenze tecniche e capacità operative fondamentali per affrontare le emergenze sanitarie e supportare il lavoro degli operatori professionali.

Per illustrare i contenuti e le modalità del percorso formativo, è stato organizzato un incontro di presentazione sabato 13 settembre alle ore 15.00, presso la Sala Corsi di Via Torino 47 a Volpiano. Sarà un momento di dialogo diretto con gli istruttori, che forniranno informazioni dettagliate sulle lezioni teoriche e pratiche, sulle tempistiche e sugli incarichi che i futuri volontari saranno chiamati a svolgere.



Il corso intende formare cittadini in grado di intervenire con prontezza e competenza in contesti critici. Tra le competenze previste figurano la gestione delle chiamate di emergenza e la comunicazione con la Centrale Operativa 118, il primo soccorso in caso di incidenti stradali o malori improvvisi, l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE), la stabilizzazione del paziente e il trasporto in sicurezza verso le strutture ospedaliere. Particolare attenzione verrà data anche al lavoro di squadra con altri professionisti del soccorso, alle operazioni in situazioni complesse con forze dell’ordine e vigili del fuoco, nonché alla partecipazione ad attività di prevenzione e assistenza durante eventi pubblici.



Un aspetto centrale del percorso riguarda la continuità della formazione. I volontari, una volta concluso il corso, saranno infatti coinvolti in sessioni periodiche di aggiornamento, necessarie per mantenere sempre elevato il livello delle competenze e garantire così un servizio puntuale e sicuro per la comunità.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Volpiano, rappresenta una concreta occasione di impegno civile e di crescita personale. Diventare volontari soccorritori significa non solo acquisire nuove conoscenze, ma anche entrare a far parte di una rete solidale che opera quotidianamente per la tutela della salute e della sicurezza collettiva.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, è possibile contattare la Croce Bianca Volpianese ODV ai numeri 0119881572 o 3482897117 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 16.30).

