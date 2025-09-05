L'estate regala ancora un fine settimana di bel tempo, ma poi torna la pioggia

Dopo i temporali di ieri sera il tempo su Torino e provincia tornerà a stabilizzarsi già da oggi, con belle giornate per tutto il fine settimana. Ad inizio settimana prossima invece una nuova fase di maltempo ci riporterà nel lato più tipico dell'autunno, con piogge, ma anche temporali un po' ovunque.

A Torino, secondo gli esperti di Datameteo, avremo quindi questa situazione: fino a domenica cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da domenica pomeriggio, che potrebbe offuscare la vista dell'eclissi totale di luna prevista per per la serata. Temperature in perfetta media con il periodo, con leggero aumento domenica. Le massime saranno comprese tra 26 e 28 °C, le minime tra 16 e 18 °C. Venti generalmente deboli nordorientali e a regime di brezza.

Da lunedì 8 settembre situazione che andrà gradualmente peggiorando per il passaggio di varie perturbazioni che tuttavia non sembrano essere troppo intense, anche se l'evoluzione andrà monitorata giorno per giorno. Lunedì prime avvisaglie con possibili rovesci sui rilievi alpini, poi tra martedì e mercoledì ci potrebbe essere una fase con piogge più diffuse. Dal punto di vista termico tuttavia non avremo grossi scossoni, anzi le temperature tenderanno a oscillare attorno a valori normali per il periodo, influenzate più dalle precipitazoni che da un cambiamento di aria vero e proprio.

Per maggiori approfondimenti sulle previsioni legate al territorio di Torino, è possibile consultare il sito di Datameteo.