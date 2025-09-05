Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Nel complesso la settimana appare essere piuttosto movimentata ed annoverante dei problemini da risolvere con destrezza, così come l’opposizione di Marte raccomanda di ascoltare i consigli altrui e di non impuntarvi su prese di posizione errate o beccare dei bidoni. Una persona vi amareggerà, un’altra stupirà, uno sborso irriterà e nell’habitat circostante un po’ di parapiglia innervosirà. Sabato pepato e domenica da dedicare al riposo o al sollazzo.

TORO: Più spinosi di un riccio bisognerà trattarvi con le pinze e non contrariarvi in caso di lune storte ma, essendo in rari eletti a capire tali malumori, è fattibile spuntino delle discussioni con chi rompe ad oltranza. Nel contempo riceverete delle novelle sia brutte che belle, rimarrete esterrefatti dall’altrui stupidità, modificherete un rapporto interpersonale, penserete di fare un acquisto importante e rivedrete una persona speciale. Movimento di scartoffie e rottura di oggetti.

GEMELLI: Fate della speranza un capitale su cui investire il prossimo avvenire visto che, dopo peripezie varie, partirete alla riscossa ottenendo così favoritismi sia terreni che astrali! Un paio di faccende andranno in porto, sconfiggerete un avversario o rinverrete uno spizzico di sospirata tranquillità anche se ci sarà chi avrà il sacrosanto potere di stizzirvi od annichilirvi. Omaggio o favore da parte di una cara amica. Domenica sbarazzina. Attenti ai colpi d’aria!

CANCRO: L’ansia colpirà a tradimento e ad alimentare tal stato d’animo contribuiranno dei contrattempi, il timore di non farcela a sopperire a tante incombenze, una fiacca dilagante o il contegno di un tipetto mai contento di niente! Giove congiunto al Sole comunque vi darà una manina salvandovi in corner da madornali errori e facendo sì che l’allegria e l’armonia trionfino. Il momento è altresì adatto per variare look, fare colloqui o aderire a feste. Sorpresa in arrivo.

LEONE: Vorreste essere più liberi di agire invece, costretti da obbligatorie limitazioni, vi toccherà ingollare dei rospetti, soprassedere su torti e dispetti, mordere la lingua per non offendere nessuno ed adattarvi temporaneamente ad una situazione irritante. Eppure i giorni voleranno in fretta al punto di non riuscire ad ultimare tutto ciò che vi eravate preposti di attuare. Non da escludere gelosie immotivate, un acciacco, un arnese da sostituire e un comunicato strampalato.

VERGINE: L’opposizione di Saturno porta rallentamenti al punto di indurvi a sbuffare per ciò che non riuscite a realizzare… Ma pazientate e vedrete che ogni traguardo verrà tagliato e il dovuto merito riconosciuto! Per il compleanno fatevi un regalo: tipo quello di incrementare l’autostima, riconsiderare un’amica di vecchia data, assaporare le piccole gioie e credere in vicine soluzioni! Riceverete pure una interessante novella o un gradito regalo. Ritrovi con amici o viaggetto.

BILANCIA: Se tutto sembra così incerto ed impalpabile sappiate che presto vedrete più chiaro in voi stessi riuscendo così a prendere decisioni posticipate da chissà quanto tempo! Apprestatevi inoltre a dei minuti cambiamenti nelle abitudini giornaliere, ad una ripresa un po’ fiacca dell’attività, ad una letizia alternata ad un corruccio, a delle preoccupazioni relative a spostamenti, soldini o parenti. Fattibili dei bei ritrovi nel week end o l’adesione ad una fiera o spettacolino.

SCORPIONE: Giove vi accompagnerà in giornate buffe e animate aiutandovi a venire a capo di una delicata questione, sistemare una faccenda operativa, finanziaria o privata, scampare un guaio o riprendere in mano fermamente, dopo la pausa estiva, le redini della quotidianità. In ambito affettivo date fiducia a chi ha promesso di cambiare evitando di polemizzare. Tra venerdì e domenica, in un guizzo di nervosismo, offenderete un interlocutore… Weekend ricreativo. Visite.

SAGITTARIO: Saturno è ritornato con l’intento di rendere il periodo di nuovo tosto, ma adesso sta a voi contrastare tal burbero pianeta facendo del coraggio un baluardo, scrollandovi di dosso paure immotivate e muovendo passi fino a ieri rimandati. In più frangenti vi toccherà dare ragione a chi elargiva saggi consigli ma non essendo “troppo tardi” potete rimediare. Amore, lavoro, quattrini, famiglia alimenteranno tensioni da arginare con diplomazia. Controlli medici da effettuare.

CAPRICORNO: L’opposizione di Giove contribuirà ad appesantire le giornate anche se una risposta, un responso liberatorio, un’impensata riuscita, uno svago, una festa o una sorpresina ringalluzziranno. Qualche corruccio potrebbe provenire dalle finanze, dal partner, da un contesto corrucciante o dall’insistenza di un soggetto che vi calza stretto! Nel week end vivrete attimi da appuntare sulla lavagna dei ricordi anche se un contrattempo farà salire i fumenti. Domenica gaia.

ACQUARIO: Il sostegno di Marte fungerà da bastone aiutando gli insicuri, i paurosi e i tentennanti a prendere una delicatissima decisione indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoro, salute o amore. Riscontrerete inoltre che non tutti sono come sembrano restando annichiliti dal voltafaccia di un soggetto reputato più corretto… Clima festaiolo sciupato da un tarlo che non riuscite a togliervi dalla testa. Ritrovi per una sera allegrotta o evento da solennizzare. Contatti con dottori.

PESCI: Promettente questa Luna che il 7 settembre si fa piena nella vostra costellazione permettendo, persino ai più pessimisti, di riacquistare uno spizzico di fiducia nelle proprie capacità e in ciò che prossimamente il fato riserverà! Approfittatene al fine di far quadrare ciò che non funge, togliervi un pallino, accantonare il malumore ed accogliere doverosamente tutte le sorprese che ha per voi in serbo la prossima stagione autunnale… Domenica strampalata.

E che le stelle cancellino i nostri guai, le nostre paure e le nostre insicurezze…