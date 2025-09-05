Lavori nella galleria Claviere lungo la statale del Monginevro: da lunedì stop alle auto dalle 8 alle 18 fino al 19 settembre

Anas ha programmato la manutenzione del sistema di videosorveglianza e dell’impianto antincendio all’interno di galleria ‘Claviere’, nell’ambito dell’omonimo territorio comunale, tra il km 95,250 e il km 96,460 della strada statale 24 “del Monginevro”.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 8 settembre fino a venerdì 19 settembre nella fascia oraria diurna 8-18. In orario notturno, ossia dalle 18-8 del giorno successivo, la galleria sarà regolarmente percorribile senza limitazioni.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.