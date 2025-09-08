Collegno scommette sul lavoro: in arrivo 7 concorsi per 19 nuovi posti a tempo indeterminato

Il Comune di Collegno ha indetto sette nuovi concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione di un totale di tredici figure professionali a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni riguardano diversi profili, sia per diplomati che per laureati, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

“Questi concorsi rappresentano un investimento concreto nella qualità della nostra Amministrazione - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Vogliamo attrarre competenze nuove, valorizzare il merito e offrire opportunità stabili a chi desidera contribuire alla crescita della nostra città. Collegno è una comunità dinamica e inclusiva, e il rafforzamento della macchina comunale è fondamentale per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro.”

I concorsi, con scadenza fissata per il 15 settembre 2025 alle ore 12.00, riguardano:

* 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Titolo richiesto: Laurea.

* 1 Esperto di attività socioculturali – Area degli Istruttori. Titolo richiesto: Diploma di maturità

* 1 Analista Programmatore CED – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Titolo richiesto: Laurea.

* 4 Istruttori Tecnici – Area degli Istruttori

Titolo richiesto: Diploma tecnico o laurea afferente secondo il principio di assorbenza

* 3 Istruttori Amministrativi Contabili - Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Titolo richiesto: Laurea.

* 3 Agenti - Area degli Istruttori. Titolo richiesto: diploma di maturità e patente di guida B.

- 5 Istruttori Amministrativi Contabili nell'ambito di una più ampia selezione che include ulteriori posti ed opportunità nei Comuni di Alpignano, Druento, Grugliasco e San Gillio. Titolo richiesto: diploma

“Non capita tutti i giorni di avviare una selezione così ampia: 19 nuovi posti a tempo indeterminato sono un segnale forte - conclude Cavallone -. È la dimostrazione concreta dell’attenzione che riserviamo al buon funzionamento del Comune e alla qualità dei servizi. Investire sulle persone significa investire sul futuro di Collegno, con l’obiettivo di costruire un’Amministrazione sempre più competente, vicina e capace di rispondere alle esigenze della nostra comunità”.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani o dell’Unione Europea, maggiorenni, in possesso dei diritti civili e politici, idonei fisicamente all’impiego. Per i cittadini italiani è richiesta la regolarità rispetto agli obblighi di leva. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale nazionale InPA, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Tutti i bandi di concorso sono consultabili sul sito del Comune di Collegno e sul Portale InPa.