08 settembre 2025

Collegno scommette sul lavoro: in arrivo 7 concorsi per 19 nuovi posti a tempo indeterminato

Le assunzioni nei settori tecnico, amministrativo, socioculturale, informatico e della Polizia Municipale. Tutto quello che c'è da sapere

Una immagine del palazzo comunale di Collegno

Il Comune di Collegno ha indetto sette nuovi concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione di un totale di tredici figure professionali a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni riguardano diversi profili, sia per diplomati che per laureati, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

“Questi concorsi rappresentano un investimento concreto nella qualità della nostra Amministrazione - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Vogliamo attrarre competenze nuove, valorizzare il merito e offrire opportunità stabili a chi desidera contribuire alla crescita della nostra città. Collegno è una comunità dinamica e inclusiva, e il rafforzamento della macchina comunale è fondamentale per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro.”
I concorsi, con scadenza fissata per il 15 settembre 2025 alle ore 12.00, riguardano:
* 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. 
Titolo richiesto: Laurea.
* 1 Esperto di attività socioculturali – Area degli Istruttori. Titolo richiesto: Diploma di maturità
* 1 Analista Programmatore CED – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
Titolo richiesto: Laurea. 
* 4 Istruttori Tecnici – Area degli Istruttori
Titolo richiesto: Diploma tecnico o laurea afferente secondo il principio di assorbenza
* 3 Istruttori Amministrativi Contabili - Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Titolo richiesto: Laurea. 
* 3 Agenti - Area degli Istruttori. Titolo richiesto: diploma di maturità e patente di guida B. 
- 5 Istruttori Amministrativi Contabili nell'ambito di una più ampia selezione che include ulteriori posti ed opportunità nei Comuni di Alpignano, Druento, Grugliasco e San Gillio. Titolo richiesto: diploma

“Non capita tutti i giorni di avviare una selezione così ampia: 19 nuovi posti a tempo indeterminato sono un segnale forte - conclude Cavallone -. È la dimostrazione concreta dell’attenzione che riserviamo al buon funzionamento del Comune e alla qualità dei servizi. Investire sulle persone significa investire sul futuro di Collegno, con l’obiettivo di costruire un’Amministrazione sempre più competente, vicina e capace di rispondere alle esigenze della nostra comunità”. 

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani o dell’Unione Europea, maggiorenni, in possesso dei diritti civili e politici, idonei fisicamente all’impiego. Per i cittadini italiani è richiesta la regolarità rispetto agli obblighi di leva. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale nazionale InPA, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Tutti i bandi di concorso sono consultabili sul sito del Comune di Collegno e sul Portale InPa.

comunicato stampa

