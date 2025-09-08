 / Sport

Tennis, Sinner rilancia: "Al lavoro in vista di Shanghai e delle Atp di Torino"

Dopo aver perso la finale degli Us Open e la vetta della classifica, l'azzurro punta alla rivincita contro Alcaraz

Jannik Sinner durante la finale persa contro Carlos Alcaraz

Jannik Sinner durante la finale persa contro Carlos Alcaraz

La sconfitta nella finale degli Us Open gli è costata il bis in America e il primo posto nella classifica mondiale, eppure Jannik Sinner è apparso sereno: "Non è andata come mi immaginavo, però a volte può succedere. La lezione è sicuramente importante, cerchiamo ovviamente di fare dei passi in avanti per la prossima volta, però considerando tutte le cose, la stagione che sto facendo è una stagione incredibile, con tantissimi alti e pochi bassi e quindi ovviamente ci sarà tanto lavoro da fare per raggiungere questo tipo di livello. Semplicemente Carlos ha giocato un po' meglio di me, alla fine la differenza è quella lì", ha dichiarato il campione azzurro ai microfoni di SkySport. "Mi sono ritrovato in finale a lottare per un'altra coppa, però sì, cambieremo qualcosa tecnicamente. Adesso un po' di tempo abbiamo, Pechino sarà un torneo dove ci lavoreremo tanto per essere pronto per Shanghai, e soprattutto per Torino, le Atp Finals: lì è ancora più importante, indoor, campo veloce, quindi c'è tanto lavoro da fare, però è anche questo il bello".

I complimenti ad Alcaraz

Quanto a Carlos Alcaraz "ha fatto un torneo incredibile, non ha perso nessun set per arrivare in finale, però è arrivato con tanto margine in finale, secondo me ha provato tante cose già prima, sapeva cosa funziona meglio e cosa funziona peggio, dove io forse un pochettino sono arrivato un pochettino bloccato. Però ci metteremo al lavoro, sono in una situazione diversa, numero uno al mondo è andato, quindi sono numero due ora e ovviamente c'è un altro obiettivo, di riprendere, di migliorarsi e poi vediamo cosa posso fare". Insomma, dopo aver archiviato la delusione della finale degli Us Open, è pronta a ripartire la caccia alla vetta della classifica.

Massimo De Marzi

