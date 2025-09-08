Tennis, Sinner rilancia: "Al lavoro in vista di Shanghai e delle Atp di Torino"

La sconfitta nella finale degli Us Open gli è costata il bis in America e il primo posto nella classifica mondiale, eppure Jannik Sinner è apparso sereno: "Non è andata come mi immaginavo, però a volte può succedere. La lezione è sicuramente importante, cerchiamo ovviamente di fare dei passi in avanti per la prossima volta, però considerando tutte le cose, la stagione che sto facendo è una stagione incredibile, con tantissimi alti e pochi bassi e quindi ovviamente ci sarà tanto lavoro da fare per raggiungere questo tipo di livello. Semplicemente Carlos ha giocato un po' meglio di me, alla fine la differenza è quella lì", ha dichiarato il campione azzurro ai microfoni di SkySport. "Mi sono ritrovato in finale a lottare per un'altra coppa, però sì, cambieremo qualcosa tecnicamente. Adesso un po' di tempo abbiamo, Pechino sarà un torneo dove ci lavoreremo tanto per essere pronto per Shanghai, e soprattutto per Torino, le Atp Finals: lì è ancora più importante, indoor, campo veloce, quindi c'è tanto lavoro da fare, però è anche questo il bello".

I complimenti ad Alcaraz

Quanto a Carlos Alcaraz "ha fatto un torneo incredibile, non ha perso nessun set per arrivare in finale, però è arrivato con tanto margine in finale, secondo me ha provato tante cose già prima, sapeva cosa funziona meglio e cosa funziona peggio, dove io forse un pochettino sono arrivato un pochettino bloccato. Però ci metteremo al lavoro, sono in una situazione diversa, numero uno al mondo è andato, quindi sono numero due ora e ovviamente c'è un altro obiettivo, di riprendere, di migliorarsi e poi vediamo cosa posso fare". Insomma, dopo aver archiviato la delusione della finale degli Us Open, è pronta a ripartire la caccia alla vetta della classifica.