Torre Pellice cerca volontari per pedibus e cittadino vigile

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, il Comune di Torre Pellice lancia un appello per i servizi pedibus e cittadini vigili. Per mantenerli entrambi, infatti, c’è bisogno di nuovi volontari.

“Al momento sono quattordici i volontari ma per organizzare meglio i turni e per renderli sostenibili sarebbe bene arrivare a venti persone” dettaglia Sara Tron, vicesindaca con delega all’istruzione.

Sono due i volontari necessari a ogni turno del pedibus: “Alle 8 del mattino devono aspettare i bambini nel parcheggio a fianco della Casa unionista e poi accompagnarli all’ingresso della scuola primaria. Il pomeriggio invece bisogna attendere gli alunni alle 16,20 davanti a scuola e riaccompagnarli al parcheggio” spiega.

Il cittadino vigile invece deve occuparsi della chiusura con la catena di via Roberto D’Azeglio, all’altezza di via Beckwith, per impedire il passaggio delle auto negli orari di ingresso e uscita da scuola: alle 8 al mattino e alle 14,10 e 16,30 il pomeriggio.

“Invito a farsi avanti chiunque abbia tempo e voglia di darci una mano, anche se residente fuori paese” conclude Tron.

Per diventare volontari bisogna contattare il Comune al numero di telefono 0121 953221 (interno 7) oppure scrivendo a scuola@comunetorrepellice.it.