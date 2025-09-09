Molesta passeggeri, poi minaccia l’autista con taglierino: panico sulla Torino-Pinerolo

Attimi di tensione a bordo di un pullman della linea Torino-Pinerolo, dove un uomo italiano di 54 anni ha seminato il panico tra i passeggeri,molestandoli. L’uomo è arrivato a minacciare l’autista con un taglierino.

Allertata dai presenti, la Polizia è intervenuta in piazzale Caio Plinio, ma l’uomo era già sceso dal mezzo. Poco dopo è stato individuato in corso Agnelli: alla richiesta dei documenti ha reagito con violenza, scagliandoli contro gli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni e minacciandoli di morte.

Bloccato e disarmato, è stato trovato ancora in possesso del taglierino usato poco prima. Anche in commissariato ha continuato a insultare e minacciare i poliziotti.

L’arresto è stato convalidato dalla Procura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e sottoposto all’obbligo di firma tre volte a settimana.