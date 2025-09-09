 / Cronaca

Cronaca | 09 settembre 2025, 19:39

Pro Pal, manifestazione in piazza Castello a sostegno della Global Sumud Flotilla

Collettivi studenteschi, gruppi autonomi e sindacati si sono riuniti per mandare un segno di solidarietà agli attivisti dopo l'attacco avvenuto per mezzo di un drone la notte scorsa a Tunisi

Manifestazione Pro Pal in piazza Castello

Manifestazione Pro Pal in piazza Castello

Circa 150 persone si sono radunate questa sera in segno di solidarietà nei confronti della missione Global Sumud Flotilla dopo l'attacco, per mezzo di un drone, avvenuto questa notte a Tunisi.

Un gruppo formato da collettivi studenteschi, gruppi autonomi, ma anche sindacati si è dato appuntamento in piazza Castello. "Uno Stato che teme una nave carica di cibo è uno Stato debole. Se Israele blocca la flotilla blocchiamo la logistica e le scuole".

Poi è apparso un cartone a forma di barca con la scritta: "Siamo l'equipaggio terrestre della Sumud flotilla".

Da piazza Castello è quindi partito un corteo non autorizzato verso via Po. Intorno alle ore 19,40 il gruppo ha superato piazza Carlina  in direzione via accademia Albertina.

Il corteo ha attraversato corso Vittorio Emanuele II ed è giunto alle ore 20 in piazza Madama Cristina. Quindi il gruppo ha imboccato corso Marconi, diretto verso Porta Nuova.

Manifestazione Pro Pal in piazza Castello

Manifestazione Pro Pal in piazza Castello

Daniele Caponnetto

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium