Pro Pal, manifestazione in piazza Castello a sostegno della Global Sumud Flotilla

Circa 150 persone si sono radunate questa sera in segno di solidarietà nei confronti della missione Global Sumud Flotilla dopo l'attacco, per mezzo di un drone, avvenuto questa notte a Tunisi.

Un gruppo formato da collettivi studenteschi, gruppi autonomi, ma anche sindacati si è dato appuntamento in piazza Castello. "Uno Stato che teme una nave carica di cibo è uno Stato debole. Se Israele blocca la flotilla blocchiamo la logistica e le scuole".

Poi è apparso un cartone a forma di barca con la scritta: "Siamo l'equipaggio terrestre della Sumud flotilla".

Da piazza Castello è quindi partito un corteo non autorizzato verso via Po. Intorno alle ore 19,40 il gruppo ha superato piazza Carlina in direzione via accademia Albertina.



Il corteo ha attraversato corso Vittorio Emanuele II ed è giunto alle ore 20 in piazza Madama Cristina. Quindi il gruppo ha imboccato corso Marconi, diretto verso Porta Nuova.