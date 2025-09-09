 / Cronaca

Quelle buche che attendono una riparazione: “Da 100 giorni senza risposte”

La denuncia di Scarpari (Fi): “Raccolte le segnalazioni dei residenti”

Quelle buche che attendono una riparazione in Circoscrizione 7

Le buche di via Rosazza, all’angolo con corso Chieti e a ridosso del mercato comunale, continuano a rappresentare un pericolo per pedoni e automobilisti. A segnalarlo è Rocco Scarpari, referente Casa e Impresa per Forza Italia in Circoscrizione 7, che da settimane raccoglie le lamentele di residenti e commercianti della zona.

100 giorni 

Al 7 settembre siamo arrivati a 100 giorni da quando il problema è stato sollevato, ma ancora nessun intervento è stato realizzato – spiega Scarpari – La situazione è critica: non si tratta solo di decoro, ma di sicurezza per chi passa ogni giorno in quell’incrocio, soprattutto anziani e famiglie che frequentano il mercato”.

L’area interessata, molto frequentata per la presenza dei banchi del mercato rionale, vede un continuo via vai di persone e veicoli

“Intervento tempestivo”

Scarpari chiede un intervento tempestivo: “Non possiamo aspettare che accada un incidente. Cento giorni senza risposte sono troppi. È necessario un piano di manutenzione immediato per ridare sicurezza al quartiere”.

