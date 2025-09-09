Si apre una nuova buca al Lingotto, è la terza in 9 mesi

Non c’è pace per corso Corsica. Dopo i cantieri e gli interventi di manutenzione che hanno interessato il tratto nei mesi scorsi, di recente si è aperta una nuova buca proprio all’angolo con via Olivero, nel quartiere Lingotto.

Intervenuta la Polizia Municipale

La cavità, larga circa mezzo metro e profonda diversi centimetri, è comparsa a ridosso dell’asfalto appena sistemato. A segnalarla sono stati alcuni passanti, preoccupati che potesse diventare un pericolo per auto, scooter e pedoni. La polizia municipale è intervenuta e ha subito transennato l’area per evitare incidenti. Le transenne, però, non hanno placato le lamentele dei residenti, che chiedono a gran voce una riparazione rapida e definitiva:

Terzo caso in appena 9 mesi

“Serve una manutenzione seria, non soluzioni tampone. E’ il terzo caso in nove mesi”. Il primo lo scorso dicembre in via Bossoli, con un maxi cedimento in via Bossoli all’angolo con via Pio VII. Il secondo a luglio in via Oberdan, nei pressi del centro sportivo Bacigalupo.

Il tratto di corso Corsica, inoltre, era già stato attenzionato per lavori legati al nuovo asfalto sulle carreggiate, alla rivisitazione dei marciapiedi e ai nuovi nasi agli incroci. Oltre che all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili.