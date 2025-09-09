 / Cronaca

Cronaca | 09 settembre 2025, 10:07

Strappa la collana a una turista in piazza Carlo Felice: arrestato dopo un inseguimento a piedi

Il giovane, 20 anni, è stato fermato con indosso l'oggetto prezioso appena rubato

È finito in manette il giovane di 20 anni che giovedì scorso ha scippato una turista seduta su una panchina in piazza Carlo Felice, nel cuore di Torino. Il ventenne, cittadino egiziano, si è avvicinato con fare deciso a due donne e ha strappato una collana dal collo di una delle due, dandosi poi alla fuga verso piazza Paleocapa.  

Ma non aveva fatto i conti con una pattuglia della Squadra Mobile che si trovava nei paraggi e ha assistito alla scena. Dopo un inseguimento a piedi, con il supporto di agenti in moto, il ragazzo è stato bloccato in via San Quintino.  

Addosso gli è stata trovata la collana d’oro appena rubata, subito restituita alla vittima. La Procura ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.  

