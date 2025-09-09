BlucinQue di Caterina Mochi Sismondi premiata al Cairo International Festival for Experimental Theatre

La compagnia di teatrodanza e circo contemporaneo blucinQue, diretta da Caterina Mochi Sismondi, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti in occasione del Cairo International Festival for Experimental Theatre: il premio come Miglior Allestimento Scenico e una Menzione Speciale all’interprete Elisa Mutto.

Oltre ai premi, Coppelia, un ballet mécanique ha ricevuto anche la nomination come Miglior Regia(Caterina Mochi Sismondi) e la nomination come Miglior Spettacolo, a conferma del forte impatto internazionale della produzione.

Il premio per l’allestimento sottolinea la capacità della coreografa Caterina Mochi Sismondi - che si dichiara "immensamente grata per questo riconoscimento internazionale" - di coniugare con la sua compagnia estetica e innovazione, creando scenografie che amplificano il linguaggio poetico e fisico degli interpreti.

La menzione speciale a Elisa Mutto riconosce invece la forza espressiva e la qualità interpretativa che hanno emozionato la giuria e il pubblico.

Fondata nel 2008 come compagnia di teatrodanza, blucinQue è oggi un punto di riferimento della scena del circo contemporaneo italiano, riconosciuta dal Ministero della Cultura come Centro Nazionale di Produzione. La compagnia opera stabilmente in Piemonte e porta le sue creazioni sui palcoscenici italiani e internazionali, intrecciando teatrodanza, musica dal vivo e discipline circensi.

“Questi riconoscimenti premiano non solo l’eccellenza creativa di Caterina Mochi Sismondi e il talento dei nostri artisti, ma anche l’impegno di un’intera comunità artistica che lavora per innovare e diffondere il teatrodanza e il circo contemporaneo. Siamo felici e orgogliosi di portare l’arte italiana all’estero con risultati di eccellenza”, dichiara Paolo Stratta, direttore di produzione blucinQue.