“Il Circolo dei lettori è la casa di tutti”: Giuseppe Culicchia apre al dialogo con la nuova stagione letteraria

“Dialogo aperto” è il titolo della nuova stagione del Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino. “Il Circolo dei lettori è la casa di tutti e ci sarà spazio per tutti. Per Piero Gobetti come per d’Annunzio, per Hannah Arendt come per Luis-Ferdinand Céline” commenta il direttore Giuseppe Culicchia introducendo il nuovo programma che andrà avanti fino all’estate 2026.

"Mettere al centro il dialogo"

“Viviamo in un presente in cui le contrapposizioni sono sempre più feroci. In cui non c’è spazio per il confronto, in cui se c’è una visione diversa la si etichetta come sbagliata. Era più che necessario tornare a mettere al centro il dialogo - ha spiegato Culicchia - Il Circolo è casa tua non solo per invitare coloro che hanno creduto che il Circolo fosse una specie di club esclusivo, ma anche perché pensiamo che sia quanto mai urgente e necessario tornare a parlarci e ascoltarci”.

Tantissimi gli ospiti di rilievo

In questo senso la scelta di includere nel programma anche l’autore israeliano David Grossman che prenderà parte alla rassegna Radici insieme a Milo Manara, Judith Koelemeijeer, Fernando Aramburu. Tra gli altri ospiti degli incontri al Circolo dei lettori Clara Sanchez, Nadeesha Uyangoda, Alessia Piperno, Elena Stancanelli, Daniele Derossi, Claire Lynch, Olivier Guez, Victoire Tuaillon, Rachel Kong, Joyce Maynard. Per le rassegne letterarie protagonisti saranno Brunori Sas, Kader Abdolah, Michelangelo Pistoletto, Paolo Nespoli, Cristina Arcidiacono per la nuova edizione di Torino Spiritualità; Alessandro Barbero, Loretta Napoleoni, Ivano Dionigi, Vito Mancuso per il Festival del Classico; Telma Pievani, Lorenzo Mattotti, Elisa Seitzinger, Arturo Brachetti.

Tra le novità di quest’anno, il Circolo si comporrà di ulteriori spazi: una sala alla Galleria Subalpina che grazie alla collaborazione con la Libreria Luxemburg ospiterà incontri e progetti della stagione; Villa della Regina che durante l’estate diventerà la sede del Circolo dei lettori e delle lettrici per la bella stagione. La sala grande sarà dedicata a Luca Beatrice, presidente della Fondazione tra il 2008 e il 2010. “Il programma è molto ricco, abbiamo spesso l’esigenza di giocare a risiko e inoltre non avevamo uno spazio esterno, sono molto contento che Villa della Regina diventi la sede estiva” conferma Culicchia.

La XI edizione di Retroscena debutta al Circolo

Tra gli eventi in programma, la XI edizione di Retroscena che debutta al Circolo: nove appuntamenti in cui registi, attori e attrici raccontano il dietro le quinte dei titoli che il Teatro Stabile di Torino porta sul palco nel corso della nuova stagione; Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura, il nuovo format realizzato con Artissima composto da tre conversazioni tra artisti e scrittori contemporanei.

Novità anche per i premi cui si aggiunge Match, destinato a opere letterarie che, ambientate a Torino o in Piemonte, possano trasformarsi in prodotti audiovisivi da realizzare sul territorio.

Tra le maratone letterarie in programma quest’anno quelle dedicate a Jane Austen, Andrea Camilleri, Dracula, Agatha Christie, George Simenon, Pier Paolo Pasolini, Fruttero & Lucentini, Ernest Hemingway.