Cerence, il primo incontro con i sindacati va a vuoto: l'azienda insiste sul licenziamento collettivo a Torino

Muro contro muro, all'Unione Industriali di Torino, per la questione legata a Cerence, gruppo Usa operante nel settore dell'intelligenza artificiale applicata all'automotive che ha deciso di chiudere la sua sede torinese.



Al tavolo, insieme ai rappresentanti dell'azienda, le rsu e i sindacalisti di Slc Cgil e Fistel Cisl. Durante l’incontro l’Azienda ha motivato le ragioni per le quali si è reso necessario attivare la procedura di licenziamento collettivo per la cessazione di tutte le attività della sede italiana, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito la necessità che venga immediatamente ritirata la procedura di licenziamento collettivo e hanno ribadito la disponibilità a un confronto che valuti tutte le possibilità per continuare a dare prospettive occupazionali.



Intanto, i sindacati hanno anche chiesto e ottenuto un incontro presso la terza Commissione Consiliare del Comune di Torino che si svolgerà venerdi 12 settembre alle 11.30.

A sostegno della vertenza, dopo l'assemblea con i dipendenti sono state dichiarate altre 4 ore di sciopero e di presidio proprio per la giornata di venerdì.

Queste ulteriori ore di sciopero seguono quelle già effettuate nella giornata di giovedì 4 settembre, che ha visto una adesione delle lavoratrici e dei lavoratori del 98%.

Il presidio si terrà dalle 10.30 alle 13 in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune di Torino.

"Sarà un’ulteriore, non l’ultima, occasione per ribadire le ragioni per un lavoro di qualità che guardi alla possibilità di mantenere su questo territorio intelligenze, capacità e attività di ricerca in una Città che si candida ad essere polo strategico nazionale per l’Intelligenza Artificiale", dicono i sindacalisti.



Nelle prossime ore una simile richiesta di incontro sarà inviata alla Regione, al presidente Alberto Cirio e agli assessori competenti.