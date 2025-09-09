Villanova Solaro: cinque giorni di Festa per la Noce

Quattro appuntamenti di gusto, all’insegna della noce e dei frutti a guscio e della lavorazione del legno, che ha permesso di far crescere qui generazioni di mastri mobilieri e scultori: Villanova Solaro riparte dalle sue origini e declina, nel piatto e come snack, il prodotto che ha accompagnato la sua storia, rinverdendo, la sua più profonda vocazione artigianale.

L’inaugurazione della prima Sagra della Noce e della Frutta a Guscio sarà venerdì 12 settembre alle 18,30 in piazza Pairotti. Anteprima di tutto, dalle 17, un convegno dal titolo “Frutta a guscio: energia per la nostra salute” permetterà di sviluppare un focus sui prodotti focus di questo programma di valorizzazione, ma anche sulla tradizione artigiana e gastronomica diventata un simbolo di questa comunità. Appositamente pensati per questa rassegna, infatti, alcuni nuovi prodotti da forno saranno presentati in anteprima dal panettiere del paese. Il momento ufficiale, diretto da Andrea Caponnetto, sarà anche l’occasione per trattare temi quali l’alimentazione, le energie rinnovabili e la salute, con la presentazione del nuovo defibrillatore.

Per cinque giorni, dall’11 al 17 settembre, sarà un viaggio alla scoperta di saperi e sapori, musica e artigianato, fra tradizione e innovazione, che toccherà tutti i sensi. Una rassegna completamente nuova, che ha coinvolto decine di realtà territoriali, dalle Pro loco agli artigiani del legno e del forno, dall’azienda Life di Sommariva Perno (frutta essiccata) al Consorzio di tutela della Frutta a Guscio Piemonte, dal mondo della ristorazione al consorzio Monviso Agroenergia, fino all’associazione Battikuore di Boves.

DUE EVENTI CONDIVISI CON SETTE PRO LOCO

Ad aprire il sipario sulla Sagra sarà, già giovedì sera, “Mangirula”, primo esperimento di evento condiviso tra sette Pro loco: una sorta di “Masterchef” in salsa villanovese, collegato all’omologa gara di Scarnafigi, che vedrà fronteggiarsi 9 provetti cuochi del territorio, con la conduzione di Andrea Caponnetto. Le stesse Pro loco, poi, sabato saranno coinvolte nell’Arena del Gusto, con possibilità per il pubblico di gustare un menu completo, dall’antipasto al dolce, in versione street-food.

Ovviamente tutto questo abbinato a una cena di gala inaugurale, pranzo e cena della domenica, al luna park e a una serie di ospiti musicali di prestigio, che sapranno certamente catalizzare l’attenzione di pubblico con spettacoli adatti un po’ a tutte le età. Importante, è richiesta la prenotazione per gli appuntamenti gastronomici del venerdì sera e del pranzo della domenica (vedi menu a seguire): Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

GLI OSPITI

Andrea Caponnetto (che è anche l’art director della rassegna) e Ilaria Salzotto saranno i mattatori dei primi due giorni di iniziative, tra gara di cucina, convegno e inaugurazione. La presentatrice bargese tornerà sul palco di Villanova lunedì sera con una rassegna di corali, dal titolo “CoralNoce”.

Venerdì la serata sarà animata dal format “Ballando Le Cupole” con Enzo, Marco e Mauro, Marco Zeta, Piero Montanaro e tanti altri ospiti. Nel palco “giovane”, la stessa sera, Superdance Party con Danilo V, Fabiolino Sunfly e Phoebe.

Sabato nottata tutta da cantare con il Italianissima Hits, in compagnia di Marco Marzi e Marco Skarica di Radio Bruno.

Domenica pomeriggio sarà il Mago Maxime a destare la curiosità di bimbi e famiglie, mentre già si preparano gli artisti della serata: la band No Way, il dj Johnny Manfredi e la crew dei Maledetti Giovani.

Nel pomeriggio di lunedì magie e risate con Pagliaccio Bistecca, prima della rassegna di cori che chiude i festeggiamenti.

ARTIGIANATO DEL LEGNO, PITTURA E POESIA

“Il legno di parla” è il titolo del laboratorio che, da venerdì a domenica, vedrà trasformarsi l’area di fronte al municipio nella “casa” degli scultori e mobilieri villanovesi. Al piano terra del municipio saranno in mostra le loro opere, mentre all’esterno si potranno conoscere le varie fasi della lavorazione.

Da venerdì a domenica il legno prende vita, con la motosega di Fabrizio Gandino (piazza Vittorio Emanuele II). La panchina realizzata per l’occasione sarà inserita nell’area verde del Santuario.

La Biblioteca Civica in piazza Vittorio Emanuele II ospita, da venerdì 12 a lunedì 15, “Quando la pittura incontra la poesia”: le opere di Mario Sapienza si intrecciano con i versi di Francesco Marchino. Da non perdere, in particolare, l’opera dedicata alla noce.



GUSTO IN TAVOLA: TUTTI I MENU DELLA SAGRA

Un viaggio di gusto tra piatti della tradizione e nuove interpretazioni, per un’esperienza che unisce territorio, convivialità e sapori autentici. Di seguito, i tre menù che accompagneranno la kermesse.

CENA DI GALA DEL VENERDI’

Prenotazioni entro mercoledì 10: Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

Entrée di prosciutto crudo “Aimaretti” con snoc alle noci “Panetteria Franco”

Battuta al coltello “Sa-Car” al profumo di nocciole

Flan peperoni di Carmagnola con crema al Raschera DOP

“Riso di Bra” alle mandorle con crumble di prosciutto crudo

Plin di borragine al pesto di noci

Arrosto “Sa-Car” alle nocciole sfumato con Alta Langa DOCG

Formaggi “Latterie Inalpi” con abbinamenti dolci e salati

Fantasie di pesche “Ribotta Group” al cioccolato e amaretto

Torta alla nocciola con zabaione

Caffè e acqua inclusi

Vini: Nebbiolo e Bianco delle Langhe DOC “Az. Agricola Ribote”



MANGIRULA – STREET EDITION: IL SABATO SERA CON LE PRO LOCO

(non occorre prenotazione)

Pro Loco Murello: Hamburger di fassona “Macelleria Olivero” con patatine

Pro Loco Scarnafigi: Arrosticini “Macelleria Gaveglio”, spiedino di salsiccia “Macelleria Alesso”, tris di formaggi pera e noci “Caseificio Quaglia”

Pro Loco Ruffia: Gnocchi al Blu di Cuneo “Caseificio Rabbia” con noci

Pro Loco Faule: Peperoni e cipolle “Az. Agricola Bo Antonio” con Bagna Càöda, carpaccio di fassona “Prestofresco” con Bagna Càöda

Pro Loco Cavallerleone: Affettati misti “Molino Eugenio” e bruschetta “Panetteria Quaglia F.lli” alla moda d’Cavalion con lardo, miele e granella di nocciole

Pro Loco Torre San Giorgio: Cono di fritto misto dolce al cartoccio

Pro Loco Villanova Solaro: Polenta al pignoletto rosso con crema di noci o marmellata villanovese

DISNE’ D-LA FESTA (DOMENICA)

Prenotazioni entro venerdì 12: Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

Affettati misti

Insalata bergera

Vitello tonnato

Ravioles della Val Varaita

Scaloppine al limone

Spinaci saltati al burro

Tagliere di formaggi con salse

Semifreddo al pistacchio

Acqua e caffè inclusi

I NUOVI PRODOTTI DA FORNO

Dal 1948 El Panatè porta in tavola la tradizione: farine genuine e noci diventano oggi protagoniste nelle tre specialità, ideate e realizzate appositamente per la Sagra, occasione unisca per scoprirne la fraganza e assaporarle. Sono:

SNOC : grissini croccanti alle noci, compagni ideali per un pasto completo o per dare carattere e gusto autentico a ogni aperitivo.

: grissini croccanti alle noci, compagni ideali per un pasto completo o per dare carattere e gusto autentico a ogni aperitivo. PAN-NUS : pane soffice al latte con noci, farina di grano tenero e integrale: fragranza e morbidezza che raccontano il saper fare artigiano.

: pane soffice al latte con noci, farina di grano tenero e integrale: fragranza e morbidezza che raccontano il saper fare artigiano. VILLANOCE: dolce rustico con farina di mais, grano tenero, miele e noci: un inno alla semplicità contadina e ai sapori di una volta.

Spiega il sindaco Gabriele Giletta "... questa nuova sagra nasce da un’idea semplice, ma sentita: valorizzare quello che abbiamo di buono e farlo conoscere anche fuori dai confini del nostro paese. La noce e la frutta a guscio fanno parte della nostra storia, così come il lavoro artigianale del legno che qui ha sempre avuto grande importanza. Saranno giornate di festa, ma anche di contenuti e approfondimenti, con tante occasioni per scoprire Villanova sotto una nuova luce".

Andrea Caponnetto (Agenzia Acca) sta curando la comunicazione e il coordinamento della rassegna: ... lo sforzo avviato da Comune e Pro loco è unire tradizione e attualità: oltre ad appuntamenti gastronomici e musicali, vogliamo parlare di salute, di alimentazione e di sostenibilità. E coinvolgere, come mai era stato fatto prima, le Pro loco del circondario, consci che rappresentato per il nostro territorio una sintesi impareggiabile di saperi gastronomici, creatività ed energie da valorizzare".

Al timone organizzativo il presidente della Pro loco Mauro Rosso "...una sagra piena di novità, che porta sul palco i “top di gamma” della musica e delle emittenti locali. Il ritorno degli artigiani del legno, al lavoro e in esposizione, e la nascita di nuovi prodotti gastronomici pensati per questa rassegna rappresentano, poi, un vero “fiore all’occhiello”. Piccola anticipazione: l’area verde del santuario sarà dotata di una nuova panchina artistica, con scolpiti i richiami della sua storia".

IL PROGRAMMA COMPETO DELLA SAGRA

“Dentro il guscio, un tesoro tutto da scoprire! Vieni a Villanova!”

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE – apertura di gusto

Ore 21:00 “Mangirula” – Si sfidano i cuochi delle Terre di Mezzo. Presso l’Arena del Gusto di Piazza Vittorio Emanuele II. Presenta Andrea Caponnetto. Eliminatorie Scarnachef 2025.

VENERDÌ 12 SETTEMBRE – la grande festa inaugurale

Ore 17:00 Convegno “Frutta: l’energia per la nostra salute” e presentazione nuovo DAE. Presso Piazza Pairotti. Modera Andrea Caponnetto.

Ore 18,30 Inaugurazione I edizione “Sagra della Noce e della Frutta a Guscio” con Ilaria Salzotto.

Ore 20:00 Cena di Gala della Noce in collaborazione con il catering “Cabaret sull’Aia” di Boeris A. Prenotazioni entro mercoledì 10.

Dalle ore 21:30 “Ballando le Cupole in tour” con “I ragazzi di Sonia De Castelli”. Canta Marco Zeta. Presenta Piero Montanaro, con la comicità di Marco & Mauro e altri ospiti.

Per i giovani, dalle ore 22:00 in Piazza Pairotti: Super Dance Party con Danilo V e Fabiolino Sunfly. Special guest: Dj Phoebe.

SABATO 13 SETTEMBRE – i sapori del vecchio Piemonte e le migliori canzoni made in Italy

Dalle ore 19:30 Mangirula – Street Edition. Il Villaggio del Gusto “local”: dall’antipasto al dolce, sapori da condividere nel cuore del paese. Ai fornelli le Pro loco del circondario.

Dalle ore 21:30 “Italianissima” – Dance Hits. Guest DJs: Marco Marzi & Marco Skarica. Media Partner: Radio Bruno.

DOMENICA 14 SETTEMBRE – tradizione, note e sapori

Per tutto il giorno nelle piazze: “Legno e dintorni” – esposizione artigiani, hobbisti, produttori agricoli e creativi del legno. Al pomeriggio: artisti di strada.

Ore 10:00 Processione solenne al Santuario con l’accompagnamento della banda musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte. Segue Messa al Santuario.

Dalle ore 12:30 Apertura Stand gastronomico “‘L Disnè dla Festa” a menù fisso a cura della Pro loco. Prenotazione entro venerdì.

Dalle ore 14:30 Magico pomeriggio in compagnia di Mago Maxime, nelle piazze, lungo le vie del paese e sul palco di Piazza Pairotti.

Dalle ore 18:00 Apertura Stand gastronomico “Sin-a dla Festa” con street food a cura delle Pro Loco di Villanova Solaro, Murello e Faule.

Concerto live con i No Way – Beat ‘n’ Roll Band. A seguire DJ set a cura di Johnny Manfredi e i Maledetti Giovani.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE – festa comunitaria per tutte le età

Dalle ore 14:30 Intrattenimenti per famiglie, giochi e sorprese con il Pagliaccio Bistecca. A seguire merenda organizzata dai Rettori.

Dalle ore 20:30 Coralnoce (Serata Pro Asilo) in Piazza Vittorio Emanuele II. Con J’amis d’la Madlana e J’amis d’la Piola. Presenta Ilaria Salzotto.











