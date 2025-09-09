Visita alla villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Val Susa

Domenica 14 settembre sarà possibile visitare la villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze della villa e immergersi nell’atmosfera di uno dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.

Sarà anche possibile partecipare al tour gratuito, guidato da un naturalista, dell’Area Primavalle. Situata alle pendici del Monte Musinè, ospita numerose specie di animali e vegetali rari a livello nazionale e regionale che la rendono una delle aree piemontesi di maggiore biodiversità. Una vera e propria “oasi xerotermica” che comprende anche i Laghi Superiore e Inferiore di Caselette.

La Villa romana di Caselette sarà visitabile dalle 15,30 alle 18,30 con la prima visita in partenza alle 15,30, la seconda alle 16,30 è l’ultima alle 17,30 circa.

L’Area Primavalle, con punto di ritrovo presso la Villa romana di Caselette, sarà visitabile dalle 15,30 alle 18,30 con la prima visita in partenza alle 15,30 mentre la seconda è prevista alle 17,00 circa.

La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il patrocinio del comune di Almese, del comune di Caselette, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A, Univoca, Tesori d’arte e cultura alpina e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. +39 342 060 13 65 – www.arcalmese.it