Il Castello di Moncalieri protagonista di un mese di eventi con le Giornate Europee del Patrimonio

In attesa della presentazione del calendario della nuova edizione di Gusto Festival e di un autunno che si annuncia ricchissimo di appuntamenti, Moncalieri vede il Castello Reale protagonista per un mese di eventi da non perdere in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Reali colazioni e candidi grovigli

Fino a domenica 28 settembre prosegue infatti la mostra 'Reali colazioni e candidi grovigli', che presenta le tavole reali in dialogo con le installazioni dell’artista Matilde Domestico, espressione di una poetica intima e originale elaborata intorno al tema della tazza. In ceramica o porcellana, intere o ridotte in cocci, le tazze diventano metafora di gesti rituali che scandiscono il tempo e rappresentano una fragilità apparente, che può rompersi o sgretolarsi, ma non annientarsi.

Attraverso composizioni monocrome, essenziali come sfere o slanciate come colonne in precario equilibrio, le opere di Matilde Domestico danno così voce a nuove narrazioni e propongono visioni inedite del quotidiano. Da non perdere il nuovo allestimento delle tavole dei sovrani nell’Appartamento reale, con raffinati modelli di dolci e prelibatezze in alabastro: questa diventa l’occasione giusta per tornare a visitare la residenza anche se lo si è già fatto.

Dal 20 la mostra La Compagnia della Cima

Da sabato 20 a domenica 28 settembre, il Giardino delle Rose ospiterà invece la mostra 'La Compagnia della Cima', a cura di Roberto Gardino, in collaborazione con il Museo della Montagna, il Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto e il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

La mostra proporrà visite guidate a cura dell’Associazione La Compagnia della Cima, conducendo le persone che parteciperanno in un affascinante viaggio alla scoperta della bellezza, dai prati in fiore ai pascoli in quota, dalle pareti rocciose alle cime più ardite, con l’obiettivo di comunicare un’esperienza di approccio e un modo di vivere la montagna fatti di rispetto e attenzione.

Visite e aperture straordinarie

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 19 e da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. Saranno inoltre organizzati incontri ed eventi collaterali che si svolgeranno nel Centro Culturale San Francesco del Carlo Alberto del Real Collegio di Moncalieri.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, oltre alle consuete aperture, il Castello potrà essere visitato straordinariamente anche in orario serale: sabato 27 settembre dalle 18 alle 23 (con ultimo ingresso alle 22) e biglietto al costo simbolico di 1 euro, mentre domenica 28 settembre con gli stessi orari, ma alle tariffe abituali. Le visite serali saranno animate dal Gruppo storico “Principi dal Pozzo della Cisterna” che porteranno in scena brevi quadri teatrali a tema Invito a cena con il re Vittorio Emanuele II.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 01149923333.